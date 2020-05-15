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Самый зловонный в мире цветок Титан Арума распустился в Бельгии (ВИДЕО)

15.05.2020 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бельгии дождались цветения самого зловонного в мире цветка Титан Арума. За тем, как он распускался, тысячи бельгийцев следили в интернете.

Специфический «аромат» тухлого мяса или гниющей рыбы привлекает насекомых для опыления. Ещё этот цветок самый большой в мире. Высота – 2,5 метра, а вес – почти 130 кг. Цветёт он всего 72 часа – раз в три, а то и восемь лет. Полюбоваться зрелищем вживую в этот раз люди не смогли из-за ограничений, введённых из-за COVID-19. Добавим, что растение находится под угрозой исчезновения, поэтому европейские ботанические сады обмениваются семенами для сохранения вида.

 

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В Бельгии дождались цветения самого зловонного в мире цветка Титан Арума. За тем, как он распускался, тысячи бельгийцев следили в интернете. Специфический «аромат»...
 
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