Позаботимся о детях!

Источник материала: Кировец

В целях недопущения совершения подростками правонарушений в период летних каникул сотрудники РОВД обращаются к родителям с просьбой напомнить своим чадам об общепринятых нормах поведения. Только от вашего ежедневного контроля за их поведением, особенно на улице и в вечернее время, зависит, превратятся каникулы в пору отдыха и развлечений, а не во время проблем и неприятностей.

С 1 мая по 1 октября 2020 года на территории района проводится республиканская межведомственная программа «Забота», основными задачами которой являются профилактика правонарушений и преступлений, несчастных случаев среди несовершеннолетних в летнее время, организация досуга подростков.

РОВД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, отделом образования, районным комитетом ОО «БРСМ», рассмотрены вопросы, связанные с организацией и работой кружков, секций, действующих в районе с целью максимальной занятости учащихся учебных заведений, которые будут проводить каникулы по месту жительства, а также возможность направления в детские оздоровительные лагеря учащихся школ, состоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних, а также воспитывающихся в малообеспеченных, неблагополучных семьях.

Но многое будет зависеть и от родителей. Чтобы дети не совершали необдуманных поступков, не подвергали свою жизнь опасности, взрослые обязаны грамотно и разумно организовать их досуг в летнее время.

В преддверии летних каникул напоминаем простые правила безопасности!

На воде:

• Когда ты купаешься, рядом должны быть взрослые.

• Не ныряй в незнакомых местах.

• Не заходи в глубокое место, если не умеешь плавать.

• Не заплывай далеко на надувных предметах.

• Не заплывай за буйки.

На дороге:

• Переходи дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

• В темное время суток обязательно обозначь себя световозвращающими элементами.

• Обязательно пристегнись при движении в автомобиле.

• Никогда не играй рядом с проезжей частью дороги!

• Не выбегай из-за стоящего транспорта – автомобиль не может остановиться мгновенно.

Пожарная безопасность:

• Не играй с открытым огнем (спичками, зажигалками).

• Не пользуйся горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

• Не оставляй без присмотра включенными электронагревательные приборы.

Счастливых и здоровых каникул вашим детям!

Андрей Литвинко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних РОВД.