ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Позаботимся о детях!

15.05.2020 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В целях недопущения совершения подростками правонарушений в период летних каникул сотрудники РОВД обращаются к родителям с просьбой напомнить своим чадам об общепринятых нормах поведения. Только от вашего ежедневного контроля за их поведением, особенно на улице и в вечернее время, зависит, превратятся каникулы в пору отдыха и развлечений, а не во время проблем и неприятностей.
С 1 мая по 1 октября 2020 года на территории района проводится республиканская межведомственная программа «Забота», основными задачами которой являются профилактика правонарушений и преступлений, несчастных случаев среди несовершеннолетних в летнее время, организация досуга подростков.
РОВД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, отделом образования, районным комитетом ОО «БРСМ», рассмотрены вопросы, связанные с организацией и работой кружков, секций, действующих в районе с целью максимальной занятости учащихся учебных заведений, которые будут проводить каникулы по месту жительства, а также возможность направления в детские оздоровительные лагеря учащихся школ, состоящих на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам несовершеннолетних, а также воспитывающихся в малообеспеченных, неблагополучных семьях.
Но многое будет зависеть и от родителей. Чтобы дети не совершали необдуманных поступков, не подвергали свою жизнь опасности, взрослые обязаны грамотно и разумно организовать их досуг в летнее время.
В преддверии летних каникул напоминаем простые правила безопасности!
На воде:
• Когда ты купаешься, рядом должны быть взрослые.
• Не ныряй в незнакомых местах.
• Не заходи в глубокое место, если не умеешь плавать.
• Не заплывай далеко на надувных предметах.
• Не заплывай за буйки.
На дороге:
• Переходи дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
• В темное время суток обязательно обозначь себя световозвращающими элементами.
• Обязательно пристегнись при движении в автомобиле.
• Никогда не играй рядом с проезжей частью дороги!
• Не выбегай из-за стоящего транспорта – автомобиль не может остановиться мгновенно.
Пожарная безопасность:
• Не играй с открытым огнем (спичками, зажигалками).
• Не пользуйся горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.
• Не оставляй без присмотра включенными электронагревательные приборы.
Счастливых и здоровых каникул вашим детям!
Андрей Литвинко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних РОВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях недопущения совершения подростками правонарушений в период летних каникул сотрудники РОВД обращаются к родителям с просьбой напомнить своим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профсоюзы Беларуси: для медиков собрано 900 тыс. рублей, выплачено 75,8 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика