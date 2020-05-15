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Определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь

15.05.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Решение Ганцевичского райисполкома от 14 мая 2020 года № 465 «Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь»

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Ганцевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить следующие места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:
1.1. на расстоянии менее 20 метров от:
здания Ганцевичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком);
здания суда Ганцевичского района;
здания прокуратуры Ганцевичского района;
здания отдела внутренних дел райисполкома;
1.2. на территории железнодорожного вокзала и автовокзала.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел внутренних дел райисполкома, заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Савецкае Палессе» и разместить на интернет-странице «Ганцевичский районный исполнительный комитет» официального сайта Брестского областного исполнительного комитета.

Председатель                                                                   В.В.Белов
Начальник финансового отдела                                    С.М.Лозовик

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Решение Ганцевичского райисполкома от 14 мая 2020 года № 465 «Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора
 
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