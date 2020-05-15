Определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Решение Ганцевичского райисполкома от 14 мая 2020 года № 465 «Об определении мест, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь»

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Ганцевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить следующие места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

1.1. на расстоянии менее 20 метров от:

здания Ганцевичского районного исполнительного комитета (далее – райисполком);

здания суда Ганцевичского района;

здания прокуратуры Ганцевичского района;

здания отдела внутренних дел райисполкома;

1.2. на территории железнодорожного вокзала и автовокзала.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел внутренних дел райисполкома, заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности.

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Савецкае Палессе» и разместить на интернет-странице «Ганцевичский районный исполнительный комитет» официального сайта Брестского областного исполнительного комитета.

Председатель В.В.Белов

Начальник финансового отдела С.М.Лозовик

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