«Суровый беларус» выбыл. Кому еще не разрешили стать кандидатом в президенты

Источник материала: KYKY

Сегодня, 15 мая, ЦИК провела заседание, где решала, регистрировать ли инициативные группы беларусов по выдвижению кандидатов в президенты или нет. Стрим велся на сайте ЦИК.

Вы удивитесь, но первой группой, которая успешно прошла регистрацию ЦИК, стала инициативная группа Александра Лукашенко (в ней 11 тысяч человек, и это рекорд: в 2015 году было 10,5 тысячи, в 2010 году – 8,4 тысячи). Также зарегистрировали группу лидера ЛПДБ Олега Гайдукевича (около четырех тысяч человек), хотя в документах нашли неточности: например, в группу вошло «некритичное» число людей, которым нет 18 лет.

Говоря о группе фермера Юрия Ганцевича, в ЦИК заметили, что в целом там проблем нет. Он также оказался зарегистрирован с инициативной группой в почти 170 человек. А вот блогеру Сергею Тихановскому, который в Гомеле отбывает 15-суточный административный арест, в регистрации отказали: так как блогер не на свободе, документы приносила его жена, она их и подписывала. Это сочли нарушением норм – подпись должна стоять самого Тихановского.

Также ЦИК зарегистрировал пенсионера Владимира Непомнящих, у которого около 120 человек в инициативной группе. Все они из Гомеля, откуда Непомнящих родом. Группу Виталия Зелковского, известного как «суровый беларус», регистрировать не стали. Причина такая: она состоит всего из одного человека – его самого.

Регистрация групп в Центризбиркоме не удалась для некоторых людей, которых объединяет фигура политика Николая Статкевича. Оказалось, инициативные группы «кандидатов протеста» Железняковой, Мищенко, Гречишникова, Николайчик, Хотенко, Клещука, Фролова и Вишняковой своими составами пересекаются на 70%. А многие участники, как якобы выяснил ЦИК после обзвона, не знали, что были записаны в эти группы. В итоге между претендентами и главой Центризбиркома Лидией Ермошиной развязался жаркий спор, который для «кандидатов протеста» ни к чему не привел: