ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Суровый беларус» выбыл. Кому еще не разрешили стать кандидатом в президенты

15.05.2020 14:06 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 15 мая, ЦИК провела заседание, где решала, регистрировать ли инициативные группы беларусов по выдвижению кандидатов в президенты или нет. Стрим велся на сайте ЦИК. 

Вы удивитесь, но первой группой, которая успешно прошла регистрацию ЦИК, стала инициативная группа Александра Лукашенко (в ней 11 тысяч человек, и это рекорд: в 2015 году было 10,5 тысячи, в 2010 году – 8,4 тысячи). Также зарегистрировали группу лидера ЛПДБ Олега Гайдукевича (около четырех тысяч человек), хотя в документах нашли неточности: например, в группу вошло «некритичное» число людей, которым нет 18 лет.

Говоря о группе фермера Юрия Ганцевича, в ЦИК заметили, что в целом там проблем нет. Он также оказался зарегистрирован с инициативной группой в почти 170 человек. А вот блогеру Сергею Тихановскому, который в Гомеле отбывает 15-суточный административный арест, в регистрации отказали: так как блогер не на свободе, документы приносила его жена, она их и подписывала. Это сочли нарушением норм – подпись должна стоять самого Тихановского.

Также ЦИК зарегистрировал пенсионера Владимира Непомнящих, у которого около 120 человек в инициативной группе. Все они из Гомеля, откуда Непомнящих родом. Группу Виталия Зелковского, известного как «суровый беларус», регистрировать не стали. Причина такая: она состоит всего из одного человека – его самого.

Регистрация групп в Центризбиркоме не удалась для некоторых людей, которых объединяет фигура политика Николая Статкевича. Оказалось, инициативные группы «кандидатов протеста» Железняковой, Мищенко, Гречишникова, Николайчик, Хотенко, Клещука, Фролова и Вишняковой своими составами пересекаются на 70%. А многие участники, как якобы выяснил ЦИК после обзвона, не знали, что были записаны в эти группы. В итоге между претендентами и главой Центризбиркома Лидией Ермошиной развязался жаркий спор, который для «кандидатов протеста» ни к чему не привел:

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 15 мая, ЦИК провела заседание, где решала, регистрировать ли инициативные группы беларусов по выдвижению кандидатов в президенты или нет. Стрим велся на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый зловонный в мире цветок Титан Арума распустился в Бельгии (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика