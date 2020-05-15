Курсы валют на 15 мая 2020: доллар падает в цене

Источник материала: Myfin

15.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.005 рубля до 2.4462, что составило 0.2%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0044 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0044 (0.17%), на 15 мая 2020 курс составил 2.6442. По итогам месяца евро уменьшился на 0.039 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0205 рублей (0.62%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0193 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 45 210 900 13 889 900 24 310 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.39 – 2.446 рублей, курс продажи доллара 2.449 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.642 рублей, купить – 2.646 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =73.6 (стоимость 1 доллара равна 73.6 российских рубля),

=73.6 (стоимость 1 доллара равна 73.6 российских рубля), EUR/USD =1.081 (1 евро стоит 1.081 доллар),

=1.081 (1 евро стоит 1.081 доллар), EUR/RUB =79.5 (79.5 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .