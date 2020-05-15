ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Курсы валют на 15 мая 2020: доллар падает в цене

15.05.2020 16:54 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

15.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.005 рубля до 2.4462, что составило 0.2%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0044 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0044 (0.17%), на 15 мая 2020 курс составил 2.6442. По итогам месяца евро уменьшился на 0.039 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0205 рублей (0.62%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0193 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
45 210 900 13 889 900 24 310 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.39 – 2.446 рублей, курс продажи доллара 2.449 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.642 рублей, купить – 2.646 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=73.6 (стоимость 1 доллара равна 73.6 российских рубля),
  • EUR/USD=1.081 (1 евро стоит 1.081 доллар),
  • EUR/RUB=79.5 (79.5 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 мая 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4462, курс евро 2.6442, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определены места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика