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Какой будет погода на майские выходные в Беларуси.
15.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
30 апреля 2020 17:39 1359
Какой будет погода на майские выходные в Беларуси.
Почти всюду пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, после обеда будет теплеть максимально до +21..+23°С. Теплая, но с осадками погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра.
В пятницу, 1 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –1..+4 °С, днем +13..+18 °С.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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30 апреля 2020 17:39 1359 Какой будет погода на майские выходные в Беларуси. ...
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