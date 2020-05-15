Какой будет погода на майские выходные в Беларуси.

Почти всюду пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, после обеда будет теплеть максимально до +21..+23°С. Теплая, но с осадками погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра.



Неустойчивая погода установилась в стране: почти всюду прошли дожди, среднесуточная температура воздуха была на 1-3°С ниже климатической нормы по северо-западной половине республики, а по юго-восточной на 1-6°С превышала ее.

