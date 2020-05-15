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Какой будет погода на майские выходные в Беларуси.

15.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

30 апреля 2020 17:39 1359

Какой будет погода на майские выходные в Беларуси.

Автор: Эдуард Кидяев.

Почти всюду пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, после обеда будет теплеть максимально до +21..+23°С. Теплая, но с осадками погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра.

Неустойчивая погода установилась в стране: почти всюду прошли дожди, среднесуточная температура воздуха была на 1-3°С ниже климатической нормы по северо-западной половине республики, а по юго-восточной на 1-6°С превышала ее.

В пятницу, 1 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный, ночью слабый, днем 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –1..+4 °С, днем +13..+18 °С.

В субботу, 2 мая, будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти, 4–9 м/с. При грозах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью +6..+11 °С, днем +16..+21 °С.

В воскресенье, 3 мая, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем грозы. Ветер западной четверти, 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью +4..+9 °С, днем +16..+21 °С.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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30 апреля 2020 17:39 1359 Какой будет погода на майские выходные в Беларуси. ...
 
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