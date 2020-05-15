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Неофициально: за коррупцию задержан глава «Могилевлифтмаша»

16.05.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По неофициальной информации, за коррупцию с поличным был задержан генеральный директор «Могилевского завода лифтового машиностроения» и бывший парламентарий Борис Ковалевский.

Как пишет TUT.by со ссылкой на свои источники, а также на сотрудников предприятия, Ковалевского задержали еще четвертого мая, причем с поличным (пока неясно, при получении или даче взятки это произошло). Говорится также, что по делу было задержано также порядка двенадцати человек.

Издание отмечает, что секретарь гендиректора Елена Довгушева сообщила журналистам о том, что Борис Ковалевский с 4 мая находится на больничном, а когда вернется на работу - неизвестно.

С официального сайта предприятия фамилия Ковалевского пока не исчезла, он значится генеральным директором.

Ни Следственный комитет, ни КГБ не подтвердили, но и не опровергли информацию об очередном громком коррупционном деле. Отметим, что в прошлом году в Беларуси было много таких дел. Чего только стоит скандал с задержанием заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, а также гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова. В их деле речь шла об огромных взятках в сотни тысяч долларов.

 
 
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По неофициальной информации, за коррупцию с поличным был задержан генеральный директор «Могилевского завода лифтового машиностроения» и бывший...
 
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