Неофициально: за коррупцию задержан глава «Могилевлифтмаша»

По неофициальной информации, за коррупцию с поличным был задержан генеральный директор «Могилевского завода лифтового машиностроения» и бывший парламентарий Борис Ковалевский.

Как пишет TUT.by со ссылкой на свои источники, а также на сотрудников предприятия, Ковалевского задержали еще четвертого мая, причем с поличным (пока неясно, при получении или даче взятки это произошло). Говорится также, что по делу было задержано также порядка двенадцати человек.

Издание отмечает, что секретарь гендиректора Елена Довгушева сообщила журналистам о том, что Борис Ковалевский с 4 мая находится на больничном, а когда вернется на работу - неизвестно.

С официального сайта предприятия фамилия Ковалевского пока не исчезла, он значится генеральным директором.