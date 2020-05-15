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Бабарико и Цепкало подали в ЦИК документы

15.05.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший директор ПВТ Валерий Цепкало подали в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по выдвижению кандидатами в президенты.

По словам Бабарико, в его инициативной группе более 5,5 тыс. человек. Больше только у действующего президента республики Александра Лукашенко - около 11,5 тыс.

Как прогнозируют политические обозреватели, белорусов ждет самая интересная избирательная компани за последние примерно десять лет.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.

 
 
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Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший директор ПВТ Валерий Цепкало подали в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по...
 
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