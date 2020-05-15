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Лукашенко: Надо посадить картофель по технологии – не просто впихнуть в почву клубень
15.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Витебскую область. За первые три месяца белорусские аграрии сумели нарастить экспорт продукции на 10% по сравнению с прошлым годом. Лукашенко уверен, что спрос на сельхозтовары в ближайшее время будет только расти, сообщает «МИР 24».
«Главное – продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу. В этом году, по ощущениям,
Президент побывал на ферме крупного рогатого скота. Это холдинг, во главе которого стоит предприятие-переработчик сельхозпродукции, а под его крылом – десяток производителей зерна, молока, мяса. Такой подход показал свою эффективность.
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Президент Беларуси также поручил «продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу».
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