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Лукашенко: Надо посадить картофель по технологии – не просто впихнуть в почву клубень

15.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Витебскую область. За первые три месяца белорусские аграрии сумели нарастить экспорт продукции на 10% по сравнению с прошлым годом. Лукашенко уверен, что спрос на сельхозтовары в ближайшее время будет только расти, сообщает «МИР 24».

«Главное – продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу. В этом году, по ощущениям, картофель будет в цене. К вам приедут на поел и заберут. Москва и Питер у нас будут покупать в больших объемах. А представьте Украину – они у нас с полей в прошлом году забирали картофель. Вы думаете, в этом будет по-другому – нет. За один год из этого не выйдешь. Поэтому постарайтесь все посеять. Но подчеркиваю, не просто впихнуть в почву этот клубень. Надо посеять по технологии, и вы получите эффект», – сказал Лукашенко.

Президент побывал на ферме крупного рогатого скота. Это холдинг, во главе которого стоит предприятие-переработчик сельхозпродукции, а под его крылом – десяток производителей зерна, молока, мяса. Такой подход показал свою эффективность.



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Президент Беларуси также поручил «продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу».
 
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