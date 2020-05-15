25-летний брестчанин извинился в милиции за то, что ударил ногой макет инспектора ГАИ

Источник материала: Tut.by

В конце апреля в одной из социальных сетей появилось видео, на котором молодой человек бьет ногой по макету инспектора ГАИ. Обидчика манекена нашли и позвали в милицию на беседу.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Как выяснилось, макет «обидел» 25-летний брестчанин. В милиции он искренне раскаялся и принес свои извинения, сообщает МВД. Извинения молодого человека записали на видео и опубликовали на канале УВД Брестского облисполкома в YouTube. В ролике брестчанин, стоя спиной к камере, говорит о том, что сожалеет «по поводу совершенного поступка» и испытывает чувство вины.

— Сегодня я понимаю, что поступил неправильно. Это не была какая-то антипропаганда или демонстрация развязного поведения ради хайпа. Я сделал соответствующие выводы и искренне приношу извинения за свое некорректное поведение, — рассказал молодой человек.

Это происшествие напоминает произошедшее в Минске в 2018 году. В столице, напомним, извиняться на камеру милиция заставила подростка, который ударил рукой по «лицу» скульптуру «Минский городовой».

«Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника», — извинился подросток на видео, которое распространила пресс-служба МВД. После появления этого видео скульптура городового стала главным действующим лицом флешмоба: ей Минске. Его провели в отделение милиции">повязывали шарфик, ее целовали девушки , возлагали к ней венок. В МВД назвали это «стремлением получить дешевый пиар» и предупредили, что нарушения общественного порядка будут пресекаться в рамках действующего законодательства.