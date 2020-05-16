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Прогноз по валютам: доллар и евро могут вырасти до круглых цифр

16.05.2020 06:50 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– На внешних рынках на уходящей неделе было относительно спокойно. Евро снизился к доллару на незначительную величину – с 1,0820 до 1,0810, или на 0,1%.

Заметнее было укрепление российского рубля, которое произошло на фоне растущей стоимости нефти. Доллар к российскому рублю снизился с 73,9 до 73,2, или на 0,9%. Евро снизился с 80 ровно до 79,2 российского рубля, или на 1%.

К белорусскому рублю подорожали сразу три валюты, причем если доллар и евро незначительно, то российский рубль более заметно.

Доллар за неделю подорожал на 0,19%, евро вырос на скромные на 0,06%, а российский рубль подорожал на 1,07%.

Валютная корзина в результате выросла за неделю на 0,6%. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.


Фото: Myfin.by

На наступающей неделе может продолжиться тенденция восстановления нефтяных котировок, а вслед за этим будет дорожать и российский рубль.

В результате доллар и евро могут подорожать совсем незначительно с текущих значений:

доллар – до 2,45 белорусского рубля,

евро – до 2,65 белорусского рубля.

А российский рубль может вырасти заметнее – до 3,38 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В Беларуси на уходящей неделе подорожали все три основные иностранные валюты. Продолжат ли они рост и во второй половине мая? Какая из валют будет в лидерах? Об этом...
 
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