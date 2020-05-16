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Прогноз по валютам: доллар и евро могут вырасти до круглых цифр
Источник материала: Myfin
– На внешних рынках на уходящей неделе было относительно спокойно. Евро снизился к доллару на незначительную величину – с 1,0820 до 1,0810, или на 0,1%.
Заметнее было укрепление российского рубля, которое произошло на фоне растущей стоимости нефти. Доллар к российскому рублю снизился с 73,9 до 73,2, или на 0,9%. Евро снизился с 80 ровно до 79,2 российского рубля, или на 1%.
К белорусскому рублю подорожали сразу три валюты, причем если доллар и евро незначительно, то российский рубль более заметно.
Доллар за неделю подорожал на 0,19%, евро вырос на скромные на 0,06%, а российский рубль подорожал на 1,07%.
Валютная корзина в результате выросла за неделю на 0,6%. Это уже вторая неделя подряд, когда белорусский рубль снижается к валютной корзине.
На наступающей неделе может продолжиться тенденция восстановления нефтяных котировок, а вслед за этим будет дорожать и российский рубль.
В результате доллар и евро могут подорожать совсем незначительно с текущих значений:
А
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Источник: Myfin.by
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