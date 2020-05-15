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Ход конем: вместо блогера Тихановского документы в ЦИК подала его жена
Источник материала: БДГ
Супруга блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК сегодня отказала в регистрации инициативной группы, подала документы в качестве кандидата. Кроме нее последним шансом воспользовались еще семь человек.
15 мая - последний день, когда в ЦИК можно было подать заявку на регистрацию инициативной группы. Пройдут ли все претенденты этот этап, станет ясно позднее: следующее заседание ЦИК пройдет на будущей неделе.
Вечером в пятницу число желающих зарегистрировать свои инициативные группы значительно выросло: помимо ранее поданных заявок список прирос еще на восемь «кандидатов в кандидаты». Документы подали: Александр Таболич (мастер татуажа, беспартийный), Андрей Можейко (безработный, беспартийный), Юрий Чудинович (ИП, беспартийный), Юрий Новиков (вахтер, беспартийный), Михаил Волынец (ремесленник, беспартийный), Валерий Перевощиков (пенсионер, беспартийный).
Кроме этого, документы в ЦИК подала супруга известного политика Николая Статкевича Марина Адамович, и супруга арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана. Ей сегодня отказали в регистрации инициативной группы блогера из-за того, что она подавала документы за него, однако даже доверенность не дает такого права - Тихановский должен был поставить подписи на бумагах лично, чего сделать не смог из-за отбывания административного ареста.
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Супруга блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК сегодня отказала в регистрации инициативной группы, подала документы в качестве кандидата. Кроме нее последним...
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