Ход конем: вместо блогера Тихановского документы в ЦИК подала его жена

Супруга блогера Сергея Тихановского, которому ЦИК сегодня отказала в регистрации инициативной группы, подала документы в качестве кандидата. Кроме нее последним шансом воспользовались еще семь человек.

15 мая - последний день, когда в ЦИК можно было подать заявку на регистрацию инициативной группы. Пройдут ли все претенденты этот этап, станет ясно позднее: следующее заседание ЦИК пройдет на будущей неделе.

Вечером в пятницу число желающих зарегистрировать свои инициативные группы значительно выросло: помимо ранее поданных заявок список прирос еще на восемь «кандидатов в кандидаты». Документы подали: Александр Таболич (мастер татуажа, беспартийный), Андрей Можейко (безработный, беспартийный), Юрий Чудинович (ИП, беспартийный), Юрий Новиков (вахтер, беспартийный), Михаил Волынец (ремесленник, беспартийный), Валерий Перевощиков (пенсионер, беспартийный).

Кроме этого, документы в ЦИК подала супруга известного политика Николая Статкевича Марина Адамович, и супруга арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана. Ей сегодня отказали в регистрации инициативной группы блогера из-за того, что она подавала документы за него, однако даже доверенность не дает такого права - Тихановский должен был поставить подписи на бумагах лично, чего сделать не смог из-за отбывания административного ареста.

Также сегодня заявки подали : политик Анна Канопацкая (ИП, беспартийная), лидер «Движения «За Свободу» Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова (главный бухгалтер, беспартийная), Сергей Черечень (директор ООО, партия «Белорусская социалистическая Грамада»), Владимир Провальский(ИП из Витебска, беспартийный), Андрей Дмитриев (сопредседатель РИПОО «Говори правду», беспартийный), Николай Козлов (и.о. председателя Объединенной гражданской партии, ОГП), Павел Спирин (председатель ЖСПК, беспартийный, Копыльский район).

Ранее в ЦИК было подано еще пять заявок на регистрацию инициативных групп от Витокра Бабарико, Андрея Иванова, Валерия Цепкало, Александра Скребца, Олега Невейко.