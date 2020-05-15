Лукашенко высоко оценил перемены в аграрном секторе Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перемены в аграрном секторе Витебской области должны стать примером для всей страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе рабочей поездки в северную область. Ход посевной глава государства начал оценивать еще с воздуха. А его первой точкой маршрута стал крупный молочный комплекс, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

О такой перезагрузке здесь и не мечтали. Долгое время ферма простаивала. Даже не было денег, чтобы снести полуразрушенные постройки. Все изменилось, когда ее присоединили к крепкому комплексу. Сегодня здесь полтысячи коров. Выводят свою породу. Перспективное дело оценил и президент.

«Мы не можем на западе скупать этот скот. Хорошее никто никогда не продаст, лучшее оставят себе. Да, я уверен, что тут еще не лучший скот. Но уже из него надо потом выбирать. Она даст тебе пять, шесть, а то и семь тысяч литров молока», – отметил белорусский лидер.

Четыре года назад по решению Александра Лукашенко в регионе создали семь агропромышленных объединений. Во главе предприятие – переработчик. Ему подчиняются с десяток производителей зерна, молока и мяса. Удобно всем: и переработчикам, и аграриям.

«Я думаю, что мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока и мяса можно наращивать. Но из молока и мяса надо делать такую «конфетку», чтобы с руками и ногами отбирали. Потому головные предприятия, они должны быть технологически самыми передовыми», – сказал Лукашенко.

Витебская область – север страны – считается зоной критического земледелия. Здесь как нигде важно соблюдать технологии. Александр Лукашенко еще на подлете обратил внимание на ход посевной. В этом году погода способствует хорошему урожаю. Спрос ожидается большой. И для аграриев это шанс заработать.



«В этом году, по ощущениям, картофель будет в цене. К вам приедут на поле и заберут. Москва и Питер у нас будут покупать в больших объемах. А представьте Украину, они у нас с полей в прошлом году забирали картофель. Вы думаете у них семена остались? Нет. За один год из этого не выйдешь. Но подчеркиваю, не просто впихнуть в почву этот клубень. Надо посеять по технологии, и вы получите эффект», – заявил Лукашенко.

Президент оценил новую форму взаимодействия сельхозпредприятий. Этот пилотный проект должен стать примером и для других областей страны.