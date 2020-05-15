Опубликован список домов, которые могут быть включены в реестр пустующих

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что комиссией по обследованию состояния жилых домов проведен визуальный осмотр домов, указывающий на их неиспользование для проживания в течение длительного времени (более трех лет).

По Ланскому сельскому исполнительному комитету:

д. Б. Быховщина, ул. Первомайская, д. 69, предполагаемые наследники — Евтух Олег Михайлович, Хомчик Ирина Ивановна, срок непроживания в доме — с 2014 г., нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за услуги по обязательному страхованию, внесение платы за услуги ЖКХ, размер жилого дома — 6,20 х 12,08 м, дата ввода в эксплуатацию — 1963 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — колодец, земельный участок — 0,45 га;

д. Митьковичи, ул. Юбилейная, д. 99, предполагаемые наследники —Бенедиктович Анатолий Александрович, Янковская Лилия Александровна, срок непроживания в доме — с 2012 года, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, внесение платы за услуги ЖКХ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома — 8,97 х 6,07 м, дата ввода в эксплуатацию — 1954 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай, хозпостройка, колодец, земельный участок — 0,96 га.

д. Митьковичи, ул. Юбилейная, д. 67, предполагаемый наследник — Шумейко Николай Николаевич, срок непроживания в доме — с 2011 года, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, внесение платы за услуги ЖКХ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома — 6,20 х 10,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1967 год, деревянный, одноэтажный, одноквартирный жилой дом, хозяйственные постройки — сарай, хозпостройка, земельный участок — 0,57 га.

По Несвижскому сельскому исполнительному комитету:

д. Славково, ул. Гагарина, д. 3, предполагаемая наследница — Филончик Елена Иосифовна, срок непроживания в доме — более 20 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома — 5,00 х 13,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1947 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — колодец, земельный участок — 0,30 га.

д. Ольховка, ул. Лесная, д. 43, предполагаемые наследницы — Андросик Анна Сергеевна, Ярош Татьяна Сергеевна, Волочник Наталия Сергеевна, срок непроживания в доме — более 20 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома — 5,50 х 11,00 м, веранды 2,70 х 4,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1947 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — колодец, сарай, пристройка к сараю, земельный участок — 0,40 га.

По Липскому сельскому исполнительному комитету:

д. Великая Липа, ул. Фрунзе, д. 3, собственник — Клецко Марина Михайловна, срок непроживания в доме — около 10 лет, нет уплаты — налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за услуги по обязательному страхованию, за услуги горгаза, размер жилого дома — 4,50 х 9,90 м, дата ввода в эксплуатацию — 1920 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — колодец, сарай, земельный участок — 0,17 га.

д. Еськовичи, ул. Дзержинского, д. 55, наследник — Атасов Валентин Викторович, срок непроживания в доме — с 2000 года, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома — 4,50 х 6,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1965 год, деревянный, одноэтажный дом, хозяйственные постройки — сарай, колодец, земельный участок — 0,11 га.

По Сновскому сельскому исполнительному комитету:

д. Хвоево, ул. Озёрная, д. 18, предполагаемые наследники — Филипович Николай Васильевич, Филипович Юлия Николаевна, Яковицкая Элла Николаевна, срок непроживания в доме — более 3-х лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги по обязательному страхованию, размер жилого дома — 7,00 х 10,00 м, дата ввода в эксплуатацию не установлена, деревянный, одноэтажный дом с подвалом, хозяйственные постройки — нет, земельный участок — 0,27 га.

По Козловскому сельскому исполнительному комитету:

д. Каменка, ул. Центральная, д. 57, предполагаемый наследник — Кибальчич Елена Борисовна, срок непроживания в доме — более 8-и лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги ЖКХ, страховых взносов, размер жилого дома – 9,70 х 5,96 м, дата ввода в эксплуатацию —1952 год, деревянный, одноэтажный дом с холодной пристройкой, хозяйственные постройки — сарай, колодец, земельный участок — 0,16 га.

д. Каменка, ул. Зеленая, д. 24, собственник — Андросик Лилия Дмитриевна, срок непроживания в доме — более 6-и лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги ЖКХ, страховых взносов, размер жилого дома — 11,84 х 6,55 м, дата ввода в эксплуатацию —1954 год, деревянный, одноэтажный дом, хозяйственные постройки — 4 сарая, погребня, земельный участок — 0,25 га.

д. Козлы, ул. Новая, д. 64, наследница — Стрелковская Антонина Ивановна, срок непроживания в доме — более 5-и лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги ЖКХ, страховых взносов, размер жилого дома — 8,05 х 5,80 м, дата ввода в эксплуатацию — 1954 год, деревянный, одноэтажный дом с холодной пристройкой, хозяйственные постройки — фундамент сарая, земельный участок — 0,11 га.

д. Козлы, ул. Новая, д. 5, предполагаемый наследник — Бертош Виктор Михайлович, срок непроживания в доме — более 9-и лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги ЖКХ, страховых взносов, размер жилого дома — 5,24 х 4,34 м, дата ввода в эксплуатацию — 1967 год, деревянный, одноэтажный дом с холодной пристройкой, хозяйственные постройки — три сарая, колодец, земельный участок — 0,27 га.

д. Ходатовичи, ул. Центральная, д. 29, наследница — Неверовская София Ивановна, срок непроживания в доме — более 3-х лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги ЖКХ, страховых взносов, размер жилого дома — 9,32 х 6,42 м, дата ввода в эксплуатацию — 1954 год, деревянный, одноэтажный дом, хозяйственные постройки — два сарая, погребня, навес, уборная, колодец, земельный участок — 0,36 га.

д. Гусаки, ул. Заречная, д. 22, собственники — Усович Антонина Владимировна (1/2 доля), Усович Владимир Константинович (1/4 доля), Новикова Мария Константиновна (1/2 доля) — более 5-и лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за газ, за услуги ЖКХ, страховые взносы, размер жилого дома — 9,44 х 5,46 м, дата ввода в эксплуатацию — 1970 год, деревянный, одноэтажный дом с холодной пристройкой, хозяйственные постройки — сарай, земельный участок — 0,20 га.

аг. Оношки ул. Космонавтов, д. 13, наследник — Антонович Виктор Васильевич, срок непроживания в доме — более 5-и лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, страховых взносов, за электроэнергию, за газ, за услуги ЖКХ, размер жилого дома — 8,66 х 5,83 м, дата ввода в эксплуатацию —1959 год, деревянный, одноэтажный дом с холодной пристройкой, хозяйственные постройки — сарай, земельный участок — 0,18 га.

В течение одного месяца с момента опубликования данного объявления заинтересованных лиц просим уведомить Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Советская, 1) или соответствующие сельские исполнительные комитеты о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме.

В противном случае, согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах», дома будут включены в реестр пустующих домов, в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность соответствующей административно-территориальной единицы.

М.В. АФАНАСИК, заместитель председателя Несвижского райисполкома.