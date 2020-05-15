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К сведению граждан, планирующих осуществлять деятельность по оказанию услуг населению по ремонтным и отделочным работам

15.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В любое время года у населения востребованы такие услуги, как штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка и ремонт печей и каминов.

К сведению физических лиц, планирующих осуществлять такой вид деятельности, налоговая инспекция сообщает, что гражданину не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно перед началом деятельности подать уведомление в ближайший налоговый орган и уплатить ставку единого налога. Например, ставка налога за оказание данного вида услуг одновременно на территории города Пинска и Пинского района составляет 85,58 рублей в месяц, при этом льготным категориям граждан ставка снижается на 20%. Уведомление можно представить лично, либо в электронном виде через сервис «Личный кабинет физического лица».

Важно: деятельность должна осуществляться самостоятельно, без привлечения иных физических лиц.


 
 
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В любое время года у населения востребованы такие услуги, как штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен,...
 
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