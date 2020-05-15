К сведению граждан, планирующих осуществлять деятельность по оказанию услуг населению по ремонтным и отделочным работам

Источник материала: Пинский Вестник

В любое время года у населения востребованы такие услуги, как штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка и ремонт печей и каминов.

К сведению физических лиц, планирующих осуществлять такой вид деятельности, налоговая инспекция сообщает, что гражданину не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно перед началом деятельности подать уведомление в ближайший налоговый орган и уплатить ставку единого налога. Например, ставка налога за оказание данного вида услуг одновременно на территории города Пинска и Пинского района составляет 85,58 рублей в месяц, при этом льготным категориям граждан ставка снижается на 20%. Уведомление можно представить лично, либо в электронном виде через сервис «Личный кабинет физического лица».

Важно: деятельность должна осуществляться самостоятельно, без привлечения иных физических лиц.



