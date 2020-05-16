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Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов

16.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры, которая прошла в формате видеоконференции. 

На звание культурной столицы Беларуси 2021 года претендовали также Мстиславль и Глубокое.

Республиканская акция "Культурная столица года" проводится Министерством культуры и заинтересованными с 2010 года. В каждом из городов, которые были объявлены культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов.

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015). В 2016 году титул "Культурной столицы Беларуси" носил Молодечно, в 2017 году - Бобруйск, в 2018-м - Новополоцк, в 2019-м - Пинск, в 2020-м - Лида.

БелТА

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры, которая прошла в формате видеоконференции.  ...
 
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