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C Днем работников физической культуры и спорта!

16.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники физкультуры и спорта!
Уважаемые спортсмены, тренеры и педагоги!
Поздравляем вас с Днем работников физической культуры и спорта!

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему любят спорт. Спорт не только дает здоровье, он закаляет характер и волю. Сегодня здоровый образ жизни становится все более популярным в нашем обществе, и это не просто дань моде, а желание сохранить молодость и здоровье.
Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании молодого поколения, за которым наше будущее и славные победы. Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас - это вклад в будущее здоровье нации.
Мы выражаем слова благодарности и признательности всем, для кого физкультура и спорт стали профессией.
Мы гордимся профессиональными достижениями наших земляков. Не сомневаемся, что и в дальнейшем физическая культура будет успешно развиваться, а под чутким руководством тренеров вырастет еще не одно поколение чемпионов, которые еще не раз прославят Ивьевщину!
Искренне желаем всем крепкого здоровья, силы духа и воли, спортивных достижений и высот, удачи и стремительных побед!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
 
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Уважаемые работники физкультуры и спорта!Уважаемые спортсмены, тренеры и педагоги!Поздравляем вас с Днем работников физической культуры и...
 
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