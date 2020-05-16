C Днем работников физической культуры и спорта!

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники физкультуры и спорта!

Уважаемые спортсмены, тренеры и педагоги!

Поздравляем вас с Днем работников физической культуры и спорта!

Этот день объединяет людей, которые искренне и по-настоящему любят спорт. Спорт не только дает здоровье, он закаляет характер и волю. Сегодня здоровый образ жизни становится все более популярным в нашем обществе, и это не просто дань моде, а желание сохранить молодость и здоровье.

Физическая культура и спорт являются важным фактором в воспитании молодого поколения, за которым наше будущее и славные победы. Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас - это вклад в будущее здоровье нации.

Мы выражаем слова благодарности и признательности всем, для кого физкультура и спорт стали профессией.

Мы гордимся профессиональными достижениями наших земляков. Не сомневаемся, что и в дальнейшем физическая культура будет успешно развиваться, а под чутким руководством тренеров вырастет еще не одно поколение чемпионов, которые еще не раз прославят Ивьевщину!

Искренне желаем всем крепкого здоровья, силы духа и воли, спортивных достижений и высот, удачи и стремительных побед!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.