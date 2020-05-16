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16 мая- День работников физической культуры и спорта
16.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В канун празднования Дня работников физической культуры и спорта, который традиционно отмечается в третью субботу мая, в редакцию «ПВ» обратился наш постоянный читатель С.В.Юнчиц с просьбой поздравить В.С.ТРЕПАЧКО (на снимке). Как оказалось, 21 мая ему исполняется 68 лет, большая часть из которых отдана спорту. Валерий Сергеевич и сейчас продолжает популяризировать футбол. Корреспондент «ПВ» попросила ветерана спорта вспомнить, с чего все начиналось, как возникла любовь к командной игре.
– Во времена моего детства это было совершенно естественное желание – все мальчишки тогда играли в футбол, мы стремились быть похожими на игроков пинской «Волны»: Дронова, Голикова, Ильина. В четвертом классе начал посещать футбольную секцию ДСШ, однако безнадежно заболел футболом гораздо раньше. Будучи школьником, попал в состав сборной Брестской области, а в десятом классе – в знаменитую команду «Колос» колхоза имени Калинина Пинского района, успешно выступавшую на первенстве Белоруссии и трижды завоевавшую бронзовые награды Всесоюзного турнира по футболу «Золотой колос». Позже окончил институт физической культуры. Играл в составе юношеской национальной сборной, дублирующем составе минского «Динамо». Но впоследствии получил несколько травм, которые, к сожалению, помешали мне продолжить профессиональную карьеру. Однако со спортом не расстался: во время работы на КСИ был играющим тренером команды «Полесье», созданной при комбинате.
В настоящее время Валерий Сергеевич, несмотря на почтенный возраст, продолжает работать инструктором спортивного зала учреждения «Брестская ОЦСДЮШОР профсоюзов по легкой атлетике», является судьей первой категории по футболу.
– Я засыпал с мячом. Мы были полностью преданны любимому виду спорта. И я думаю, что сегодня нам не хватает именно этого. В Пинске созданы прекрасные условия для становления и развития профессиональных футболистов. Не надо спешить покидать родное гнездо: если у игрока есть талант, то он никуда не исчезнет, а наоборот, только отшлифуется, разовьется, да и какую пользу родному городу и команде принесет, – уверен ветеран.
Наша беседа получила неожиданную развязку, когда Валерий Сергеевич, воодушевившись воспоминаниями, прочитал поэтические строки собственного сочинения, которые он посвятил делу всей своей жизни:
Футбол лишает нас покоя,
Пронзает сердце, как игла.
Не знаю, что это такое,
Но это – больше, чем игра.
Анна КОЛОДИЧ
Фото Анны ВЕРЕНИЧ
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В канун празднования Дня работников физической культуры и спорта, который традиционно отмечается в третью субботу мая, в редакцию «ПВ» обратился наш постоянный...
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