16 мая- День работников физической культуры и спорта

Источник материала: Пинский Вестник

В канун празднования Дня

работников физической культуры

и спорта, который традиционно

отмечается в третью субботу

мая, в редакцию «ПВ» обратился

наш постоянный читатель

С.В.Юнчиц с просьбой поздравить

В.С.ТРЕПАЧКО (на снимке). Как

оказалось, 21 мая ему исполняется

68 лет, большая часть из

которых отдана спорту. Валерий

Сергеевич и сейчас продолжает

популяризировать футбол.

Корреспондент «ПВ» попросила

ветерана спорта вспомнить, с

чего все начиналось, как возникла л

юбовь к командной игре.



– Во времена моего дет

ства это было совершенно

естественное желание – все

мальчишки тогда играли

в футбол, мы стремились

быть похожими на игроков

пинской «Волны»: Дронова,

Голикова, Ильина. В чет

вертом классе начал посе

щать футбольную секцию

ДСШ, однако безнадежно

заболел футболом гораз

до раньше. Будучи школь

ником, попал в состав сбор

ной Брестской области, а

в десятом классе – в зна

менитую команду «Колос»

колхоза имени Калинина

Пинского района, успешно

выступавшую на первен

стве Белоруссии и трижды

завоевавшую бронзовые

награды Всесоюзного тур

нира по футболу «Золотой

колос». Позже окончил ин

ститут физической культу

ры. Играл в составе юноше

ской национальной сбор

ной, дублирующем соста

ве минского «Динамо». Но

впоследствии получил не

сколько травм, которые, к

сожалению, помешали мне

продолжить профессио

нальную карьеру. Однако

со спортом не расстался: во

время работы на КСИ был

играющим тренером ко

манды «Полесье», создан

ной при комбинате.



В настоящее время Ва

лерий Сергеевич, несмотря

на почтенный возраст, про

должает работать инструк

тором спортивного за

ла учреждения «Брестская

ОЦСДЮШОР профсоюзов

по легкой атлетике», явля

ется судьей первой катего

рии по футболу.



– Я засыпал с мячом. Мы

были полностью преданны

любимому виду спорта. И

я думаю, что сегодня нам

не хватает именно этого. В

Пинске созданы прекрас

ные условия для станов

ления и развития профес

сиональных футболистов.

Не надо спешить покидать

родное гнездо: если у игро

ка есть талант, то он нику

да не исчезнет, а наоборот,

только отшлифуется, разо

вьется, да и какую пользу

родному городу и команде

принесет, – уверен ветеран.



Наша беседа получи

ла неожиданную развязку,

когда Валерий Сергеевич,

воодушевившись воспо

минаниями, прочитал поэ

тические строки собствен

ного сочинения, которые

он посвятил делу всей сво

ей жизни:



Футбол лишает нас покоя,

Пронзает сердце, как игла.

Не знаю, что это такое,

Но это – больше, чем игра.



Анна КОЛОДИЧ

Фото Анны ВЕРЕНИЧ