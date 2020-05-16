Переменчивый май: какие сюрпризы погоды ждут жителей Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до минус 2 градусов. Между тем уже сегодня в Минске заработают аттракционы. В новом сезоне их стало больше. Так, в Центральном детском парке имени Горького уже ведутся работы по монтажу нового комплекса. Какая погода ждет жителей СНГ – в материале «МИР 24».

Май в Молдове довольно переменчив: то жара, как летом, то по-осеннему прохладно. Сегодня и еще два дня подряд синоптики обещают дожди. Без зонта на улицу лучше не выходить, хотя большого риска сильно промокнуть нет. Осадки будут слабыми. В центральной и южной части страны продолжает действовать желтый уровень метеоопасности из-за засухи. Уровень воды в реках и озерах понижен. Днем температура воздуха в Кишиневе будет не выше 19 градусов.

К концу недели в Армении закончились надоевшие дожди и грозы. Сегодня и в выходные в столице будет плюс 30 градусов. Даже жителям самой холодной Ширакской области страны синоптики обещают плюс 24 градуса. Вчера в Армении еще на месяц продлили режим чрезвычайного положения, но с такой погодой находиться дома жителям страны становится все сложнее.

В Бишкеке сегодня без дождей и плюс 31 градус. В ближайшие дни в республике начнутся ливни, возможны грозы, в высокогорных районах снег. С 15 по 17 мая из-за такой погоды в горных и предгорных районах селеопасно, в реках ожидается подъем уровня воды. Из-за этого в трех южных районах страны почти сотню семей временно переселили на безопасные территории.

За прошедшую ночь в Алматы выпала четверть месячной нормы осадков. Дождь лил практически без остановки. Зарегистрировано более 20 локальных подтоплений, упавшие деревья повредили машины. Обошлось без пострадавших. В повышенную готовность приведены все аварийно-спасательные службы города. Тем временем в Туркестанской области и Шымкенте ситуация намного серьезнее. Там из-за дождей и повышения уровня воды в реке Каскасу размыло четыре моста и затопило более 60 дворов. Сейчас откачкой воды заняты более 80 спасателей, используют мотопомпы и спецтехнику.

«Где-то мало, где-то много воды. Не переживайте, всем поможем. В тех дворах, куда вода зашла, будем откачивать, если смыло дом, будем восстанавливать», – заверил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

В Душанбе сегодня солнечно, плюс 25 градусов. Ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди с грозами. В реках республики, за исключением Горно-Бадахшанской автономной области, ожидается резкое повышение уровня воды. В горных и предгорных районах страны сохраняется опасность схода лавин, селей, камнепадов. Комитет по чрезвычайным ситуациям убедительно просит граждан соблюдать основные меры личной безопасности и воздержаться от походов в горы.