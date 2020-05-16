С понедельника ГАИ возьмётся за пешеходные переходы

Источник материала: Слуцк Город

С 18 по 22 мая ГАИ Минской области проведёт профилактическую акцию «Безопасный переход», сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Главная цель акции - повышение безопасности наиболее незащищенной и уязвимой категории участников дорожного движения - пешеходов.

В ходе профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников по ежедневной отработке мест концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на незащищенных участников дорожного движения.

Основными причинами совершения ДТП с участием пешеходов являются как нарушения ПДД самими пешеходами, так и невыполнение требований Правил водителями в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам.

Для справки: в Минской области за 4 месяца этого года на пешеходных переходах произошло 36 ДТП, в результате которых 2 пешехода погибли, и 37 получили травмы.

В ГАИ отмечают, что, имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход должен быть предельно внимателен и обязан убеждаться в безопасности выхода на проезжую часть. Наконец, главный и, как ни странно, самый простой способ избегать дорожных происшествий с пешеходами - взаимное уважение участников дорожного движения.



Slutsk-Gorod.by