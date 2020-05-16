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Посмотреть на выходных: полная версия трансляции Банк года 2019

16.05.2020 14:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

В этом видео вы узнаете:

  • какие банки получили награды и в каких номинациях
  • кто победил в специальных номинациях от партнеров премии
  • кто стал победителем в зрительских симпатиях
  • и другие подробности церемонии

Стратегический партнёр премии «Банк года 2019»: Kaspersky

Официальные партнёры:

  • Дата-центр А1
  • платёжная система БЕЛКАРТ
  • Audi Центр Минск
  • web-студия «Медиа Лайн»

Партнёр: digital-агентство AMDG

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стала доступна полная версия трансляции Банк года 2019 . Видео можно посмотреть ниже или на нашем канале в Youtube. Напомним, гран-при конкурса вручили МТБанку. Всего...
 
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