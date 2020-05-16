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«Какие нелепые кудряшки»: Бузова показала видео, как выглядела 16 лет назад

16.05.2020 14:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

15 мая Ольга Бузова в прямом эфире VK Fest объявила, что отмечает 16 лет на ТВ. Именно столько лет назад Ольга появилась в эфире шоу «Дом-2». В честь этого события певица решила поделиться архивными видео.

Сейчас Ольга Бузова — успешный блогер с многомиллионной аудиторией, телеведущая и певица. Стильная стрижка, натуральный макияж — ничто не напоминает о той девушке, которая когда-то пришла сражаться за место под солнцем в проект «Дом-2».

«16 лет на ТВ... Ровно 16 лет назад ... 15 мая я впервые появилась на экранах телевизоров в шоу «Дом-2» как участница. Спасибо, что вместе со мной проходите этот путь — от участницы реалити до ведущей самого популярного шоу и самой популярной девушки страны», — написала Ольга.

Спустя 5 лет участия в проекте Ольгу пригласили стать ведущей. По сей день она продолжает работать в шоу.

Подписчики пришли в восторг и стали ностальгировать вместе с телеведущей: «Помню, как все голосовали против Бузовой... Тяжело вам пришлось!», «Какие смешные нелепые кудряшки», «Оля, мне было 10, по-моему! Мама не разрешала смотреть дом -2! Я бегала к бабушке, чтобы посмотреть. Ты была моей любимицей всегда!».

Фото: cosmo.ru

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15 мая Ольга Бузова в прямом эфире VK Fest объявила, что отмечает 16 лет на ТВ. Именно столько лет назад Ольга появилась в эфире шоу «Дом-2». В честь этого события певица...
 
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