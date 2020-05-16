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«Е-доставка» запустила первый в стране виртуальный drogery-дискаунтер

16.05.2020 18:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Е-доставка» вернулась к сети drogery-магазинов «Магия», но уже в виде онлайн-дискаунтера. Новый ритейлер предложил минчанам более 3000 товаров по одним из самых низких цен в стране. Предполагается, что он выведет рынок на новый уровень и составит серьезную конкуренцию другим сетям.

«Магия Доставка» делает ставку на популярные товары. В основном, это бытовая химия, товары для детей и дома, парфюмерия и косметика. Также можно заказать продукты питания.

«В Беларуси заметно вырос спрос на товары для дома, бытовую химию, косметику и средства гигиены. Потребитель, как правило, четко знает, что ему нужно и какого бренда, а значит, предпочел бы получить покупки прямо на порог квартиры, а не идти в магазин, – объясняют перезапуск сети «Магия». – Мы хотим вывести рынок на новый уровень и составить серьезную конкуренцию действующим сетям. Ставка сделана на высококачественный сервис и богатый выбор. Мы можем предоставить как товары категории «non-food», так продукты питания по одним из самых низких цен в стране и с бесплатной доставкой».

Цены на товары гораздо ниже, чем в других магазинах. Разница, по данным сервиса InfoPrice, ощутима даже в сравнении с гипермаркетами «Евроопт», «Е-Доставка» и «ГиперМолл».

Первое время онлайн-дискаунтер «Магия» будет работать только в Минске. Минимальная сумма заказа – 35 рублей. За покупки можно рассчитаться как на сайте, так и с курьером – карточкой или наличными.

 
Теги: Минск
 
 
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«Е-доставка» вернулась к сети drogery-магазинов «Магия», но уже в виде онлайн-дискаунтера. Новый ритейлер предложил минчанам более 3000 товаров по одним из самых низких...
 
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