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Украина ввела санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и МГУ
16.05.2020 21:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В санкционный список вошли также учреждения, которые располагаются в Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, в котором вводятся санкции против некоторых российских культурных, образовательных и научных учреждений, а также общественных организации. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.
В частности, под санкциями оказались Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Московский государственный университет имени Ломоносова. Кроме того, в список попали учреждения, которая располагаются в аннексированном Крыму.
Среди прочего, ограничения предполагают запрет на культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы. Кроме того, аннулируются официальные визиты, заседания и переговоры по заключению договоров.
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В санкционный список вошли также учреждения, которые располагаются в Крыму.
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