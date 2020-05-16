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Украина ввела санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея и МГУ

16.05.2020 21:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В санкционный список вошли также учреждения, которые располагаются в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, в котором вводятся санкции против некоторых российских культурных, образовательных и научных учреждений, а также общественных организации. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

В частности, под санкциями оказались Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Московский государственный университет имени Ломоносова.  Кроме того, в список попали учреждения, которая располагаются в аннексированном Крыму.

Среди прочего, ограничения предполагают запрет на культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы. Кроме того,  аннулируются официальные визиты, заседания и переговоры по заключению договоров.

 
 
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В санкционный список вошли также учреждения, которые располагаются в Крыму.
 
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