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Как сейчас работает слуцкое МРЭО ГАИ? Есть ответ

16.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В нынешней эпидемиологической ситуации многие спрашивают, как сейчас работает МРЭО ГАИ, когда можно сдать экзамены или поставить машину на учёт. SlutskGorod собрал актуальную информацию о работе регистрационно-экзаменационного отдела.

МРЭО ГАИ работает, как и прежде, со вторника по субботу, с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Регистрационная деятельность в эти дни ведётся до 16:30 - это приёмы граждан и выдача документов, оформление документов, осмотр транспорта, приём и выдача документов, регистрация договоров купли-продажи, мены и дарения.

Аналогично с перерывом на обед и до 16:30 со вторника по субботу проводится экзаменационная деятельность - приём граждан и выдача документов по вопросам приема экзаменов, оформление заявлений, прием документов (для сдачи квалификационных экзаменов, обмена или получения ВУ), выдача документов.

По отдельному графику ведётся только:

  • приём теоретического экзамена - со вторника по субботу в 10:00, 12:00 и 15:00
  • прием практического экзамена - со вторника по субботу с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00

Отмечается, что время осмотра транспорта осуществляется в светлое время суток, а время приема теоретического и практического экзаменов может изменяться в зависимости от количества обращающихся граждан.

Телефоны по вопросам: 8-01795-63507 (регистрация транспортных средств), 8-01795-63140 (выдача водительских удостоверений).

Платные услуги

Кроме этого МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД оказывает следующие платные услуги:

  • пробное тестирование знаний Правил дорожного движения - 13 рублей
  • проверка знаний ПДД водителей и работников, совмещающих данную профессию - 13 рублей
  • выдача копий учетно¬регистрационных документов -12 рублей
  • составление договоров купли- продажи, мены, дарения ТС -17 рублей
  • хранение регистрационных знаков ТС - 6 рублей за сутки (минимум 15 суток);
  • предоставление мотоэкипировки при сдаче экзамена на мотоцикле - 6,5 рублей


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В нынешней эпидемиологической ситуации многие спрашивают, как сейчас работает МРЭО ГАИ, когда можно сдать экзамены или поставить машину на учёт. SlutskGorod собрал...
 
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