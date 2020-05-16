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Как сейчас работает слуцкое МРЭО ГАИ? Есть ответ
16.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В нынешней эпидемиологической ситуации многие спрашивают, как сейчас работает МРЭО ГАИ, когда можно сдать экзамены или поставить машину на учёт. SlutskGorod собрал актуальную информацию о работе регистрационно-экзаменационного отдела.
МРЭО ГАИ работает, как и прежде, со вторника по субботу, с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Регистрационная деятельность в эти дни ведётся до 16:30 - это приёмы граждан и выдача документов, оформление документов, осмотр транспорта, приём и выдача документов, регистрация договоров купли-продажи, мены и дарения.
Аналогично с перерывом на обед и до 16:30 со вторника по субботу проводится экзаменационная деятельность - приём граждан и выдача документов по вопросам приема экзаменов, оформление заявлений, прием документов (для сдачи квалификационных экзаменов, обмена или получения ВУ), выдача документов.
По отдельному графику ведётся только:
Отмечается, что время осмотра транспорта осуществляется в светлое время суток, а время приема теоретического и практического экзаменов может изменяться в зависимости от количества обращающихся граждан.
Телефоны по вопросам: 8-01795-63507 (регистрация транспортных средств), 8-01795-63140 (выдача водительских удостоверений).
Платные услуги
Кроме этого МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД оказывает следующие платные услуги:
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В нынешней эпидемиологической ситуации многие спрашивают, как сейчас работает МРЭО ГАИ, когда можно сдать экзамены или поставить машину на учёт. SlutskGorod собрал...
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