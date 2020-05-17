Победа в «Мисс Белоруссия-88», разводы и патронаж Киркорова. Факты об Анжелике Агурбаш

Источник материала: Tut.by

Сегодня Анжелика Агурбаш (Ялинская) празднует сегодня свой юбилей. В ее активе — несколько корон конкурсов красоты, самый запомнившийся наряд на «Евровидении» и, наконец, исполнение хита, без которого невозможен ни один государственный праздник в нашей стране — «Белая Русь». А еще — участие в очень серьезном проекте против домашнего насилия #янебоюсьсказать, трое детей, которых женщина вырастила и воспитала самостоятельно, и долгая дорога к счастью, полная подлостей от мужчин. В день рождения Анжелики мы собрали все яркие факты ее биографии.

Анжелика родилась и выросла в очень простой белорусской семье. Родителям было не до искусства: они зарабатывали на жизнь изо всех сил, но все равно не могли вырваться из бедности. Маленькая Лика, несмотря на все неурядицы, «болела» театром и музыкой и посещала разнообразные творческие кружки.

«Особенно тяжело жили, когда от нас ушел папа, с которым после развода родителей мы почти не общались. А бросил он нас, когда мне было десять лет, а брату — четыре года. У меня из одежды была только школьная форма, а из обуви — одна пара туфель. Помню, как-то зимой не могла ходить в школу: старые сапоги развалились, а на новые не было денег. Глядя из окна на одноклассниц, гуськом направляющихся на уроки, думала: «Ничего, вот вырасту, стану артисткой и куплю себе самые красивые сапоги!..»

Ее мечта исполнилась внезапно: однажды на улице к ней подошел ассистент одного из режиссеров студии «Беларусьфильм» с вопросом: «Хочешь сниматься в кино?» А дальше все было как в сказке: Анжелику утвердили на главную роль в картине «Экзамен на директора». И через некоторое время она, как говорят, проснулась знаменитой: все парни в школе отныне не давали ей прохода, а девчонки завидовали. Лике льстило такое внимание, но, по большому счету, ей было все равно — девушка впервые влюбилась и позволила своим чувствам полностью поглотить себя:

«На озвучании я познакомилась с компанией актеров, приехавших работать из Москвы в Минск. Среди них был красивый парень Игорь Линев. Мне было шестнадцать лет — совсем еще ребенок, а ему — почти тридцать… В Игоря я влюбилась безумно. Он говорил, что тоже полюбил меня очень сильно. Предложил пожениться. И мы сыграли свадьбу, предварительно получив разрешение на брак в исполкоме, потому что мне не было еще 18 лет. Фамилию Игоря я брать не стала, почему-то не решилась менять свою, родную — Ялинская… Одновременно с замужеством я на ура поступила в театральный институт».

Спустя несколько месяцев Анжелика забеременела. На свет появилась дочка Даша. Оказалось, что к таким сложностям «молодого» немолодого мужа жизнь не готовила. Он часами пролеживал на диване, пока Анжелика оставляла дочку с мамой и бежала на работу. Не гнушалась никаких заработков — даже билеты в театр в холодном подземном переходе продавала. А потом приходила домой и начиналась вторая смена: стирка, уборка, готовка, беготня по магазинам, в которых надо было все «доставать». Судьба не могла оставаться безучастной к ее усилиям и подкинула Анжелике удивительный шанс: как-то раз молодая женщина забежала в институт за пособием для ребенка и однокурсницы рассказали ей про первый в стране конкурс красоты «Мисс Белоруссия-88».

«Мне, как Золушке, захотелось хоть краем глаза «посмотреть на бал». И я как была — в сношенных босоножках, в сатиновом костюмчике — пошла с девчонками во Дворец спорта. Подошла к членам жюри и нагло заявила: «Я тоже хочу участвовать!» Они просто обалдели, долго советовались, после чего председатель спросил: «Купальник у тебя есть?» Я мигом соврала: «Конечно!» Тут же взяла купальник у однокурсницы, которая только что отработала свой выход, прошлась по подиуму, и… меня, сироту казанскую, допустили до следующего тура. Пришлось исхитряться. Юбку для танца «Цыганочка» взяла в институтской костюмерной. Из двух шарфиков с люрексом — своего и подруги — мама сшила мне мини-платье, а еще из одного скроила купальник… И — о чудо! — я получаю не только приз зрительских симпатий, но и главную «корону». Рев десятитысячного Дворца спорта, фотовспышки — все как в тумане. А когда «бал» закончился, Золушка положила картонную корону королевы красоты в сумку и на последнем троллейбусе поехала домой».

Удивительно, но супруг не оценил того факта, что живет с королевой красоты. Семейные ссоры продолжились. Однажды, вернувшись домой, Анжелика обнаружила там любовницу мужа в своей розовой ночнушке.

«В первый момент даже не сообразила, что она тут делает. А когда дошло — расхохоталась. Отстранив любовницу мужа, прошла в комнату и стала складывать в сумку дорогие мне сувениры. Девица мямлит: «Тут у тебя еще одежда осталась, шуба». Да, шубу эту я купила на гонорар за свой первый фильм. И почему-то мне так смешно стало. Говорю, давясь от смеха: «А это все тебе, дорогая, — носи! Все дарю: и кофты, и шубу, и даже ночнушку». Развернулась и ушла. От Игоря — навсегда».

Ребенка поднимала с помощью мамы, отец малышки навсегда испарился с горизонта. Но это сделало Анжелику лишь сильнее. Она получает новую роль в кинокомедии «Не понимаю», в которой ее напарниками становятся комики Альтов и Задорнов. После премьеры актеров часто приглашали на творческие вечера, во время которых Анжелика пела под гитару романсы. На одной из таких встреч со зрителями Анжелику заметил руководитель ансамбля «Верасы» и предложил ей стать солисткой коллектива. Ялинская с радостью приняла предложение.

«Став солисткой такого престижного коллектива, я была абсолютно счастлива. Но не тут-то было! Пресса критиковала мою яркую внешность, голос, коллеги приписывали какие-то чудовищные истории, дескать, я чуть ли не валютная проститутка, хотя в то время я еще и в ресторане ни разу не была! В «Верасах» мне нравилось все, и заработки тоже (уже через пару лет я смогла построить кооператив). Но вот ведь как бывает: со временем многих участников коллектива стало злить, что вся слава достается солистке. Мне становится известно, что большинство бесплатных «шефских» концертов на самом деле оплачиваются, вот только деньги за них получает единолично наш руководитель. Я возмущаюсь, а в ответ слышу: «Чем ты недовольна? Пришла к нам в одной юбке, а сейчас тебе что, 100 долларов за выступление мало?..»

В какой-то момент Анжелика принимает непростое решение: покинуть коллектив. В один момент она лишается костюмов, видеоархива, а главное — репертуара. «А дальше еще страшнее. Узнаю, что Раинчик везде говорит о том, что я безголосая, бездарная, убеждает редакторов и администраторов не приглашать меня в радиоэфиры, на концерты. И меня перестают приглашать. А от моих предложений отказываются».

От стресса певица худеет до 48 килограммов, она просто не может заставить себя поесть. Мама и близкая подруга Ольга выхаживают ее, как маленькую. Однажды Ольга знакомит Лику со своим приятелем — известным тренером по бодибилдингу Валерием. Анжелика ищет спасения в новом романе. И находит. Правда, не совсем так, как ожидала.

«Я забеременела и вопреки отговорам решила рожать… Рождение второго ребенка меня просто окрылило. Все, страданиям конец. Откуда только энергия взялась! Нашла и музыкантов, и спонсоров, и репертуар подготовить умудрилась, а в результате записала сольный альбом, который стал очень успешным. Еще во время беременности на меня посыпались предложения выступить сольно. И уже через полторы недели после рождения Никиты я вышла на сцену. Народ на мои сольники повалил валом».