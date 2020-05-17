Помните крутых вратарей 2000-х? Тогда вы должны легко пройти этот тест

Источник материала: Tut.by

Казалось, первая декада 2000-х закончилась совсем недавно, а легендарный финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Миланом» был как будто вчера, но в реальности большинство звезд футбола этого периода уже закончили свои карьеры. SPORT.TUT.BY предлагает вспомнить лучших голкиперов той эпохи (за вычетом тех, кого мы уже упомянули в тесте про вратарей 90-х ).

Фото: Reuters