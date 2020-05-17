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Умер основатель TUT.BY Юрий Зиссер
Источник материала: БДГ
Юрий Зиссер умер после продолжительной болезни в больнице города Минска 17 мая.
Об этом сообщила главный редактор портала TUT.by Марина Золотова.
«Он умер сегодня утром, об этом нам сообщила семья Юрия Анатольевича»,- рассказала она агентству
По словам Золотовой, публичный вечер памяти будет организован после пандемии, чтобы сейчас не собирать большого количества людей.
«Для нас, сотрудников редакции, всех, кто его знал, - огромная утрата. Ведь большинство людей знали о том, что было, так скажем, на поверхности, какие-то профессиональные заслуги, а мы его знали как великолепного человека», - сказала главред TUT.by.
Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, учился в Северо-Западном политехническом институте Санкт-Петербурга по специальности "Электронные вычислительные машины". До встречи с будущей женой культурологом Юлией Чернявской работал во Львове техником и программистом, в 80-х вслед за супругой уехал в Минск.
В течение нескольких лет Зиссер работал системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах.
В 1999 году после образовательной поездки в США он решил создать белорусский Yahoo. В итоге в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал
Зиссер занимал активную гражданскую позицию, участвовал в стартап-движении, занимался инвестициями и благотворительностью.
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Юрий Зиссер умер после продолжительной болезни в больнице города Минска 17 мая. Об этом сообщила главный редактор портала TUT.by Марина Золотова.
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