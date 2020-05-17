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Легендарной белорусской гимнастке Ольге Корбут – 65

17.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ей восхищался весь мир. Легендарной белорусской гимнастке, четырехкратной олимпийской чемпионке Ольге Корбут исполняется 65 лет. Ее именем назван ныне запрещенный и сложнейший элемент в гимнастике. «Петлю Корбут» до сих пор мало кто может повторить, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ее прозвали «Чудом с косичками». Маленький рост, всего 152 сантиметра, обаяние и феноменальный спортивный талант. В свои 15 лет Ольга Корбут стала чемпионкой Советского Союза. Первая гимнастка, которой покорилось сальто на бревне. А уже в 17 лет она блистала на Олимпиаде.

Мюнхен, 1972 год. Это выступление с замиранием сердца смотрел многотысячный зал. Такого в гимнастике еще не было. Сложнейший элемент на разновысоких брусьях потом назовут «петлей Корбут». Правда, абсолютной олимпийской чемпионкой Ольга тогда не стала. Из-за досадной ошибки вместо четырех увезла домой три золотые медали. «Она стала любимицей публики. Она заставила переживать всех, многочисленный зал, вместе с ней чуть ли не плакали. Влюблены были сразу же все. Она осталась ведь надолго», – отметила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель.

Уникальное упражнение Корбут оттачивала пять лет вместе со своим тренером Ренальдом Кнышом – новатором в гимнастике. Невероятно сложный и опасный трюк сейчас запрещен. И остался в истории только в исполнении Корбут. «Гимнастика сделала меня большим человеком. Без гимнастики я не состоялась бы, возможно, как личность. Таких вершин добилась, что сама не верю. Когда я заходила в зал, все аплодировали. Я сделала что-то первое в сердцах людей», – сказала Ольга Корбут.

После Олимпиады она отправилась в тур по США. Ее встречали овациями, а гимнастические клубы массово называли именем белоруски. В Америку Корбут переехала сразу после распада Советского Союза. Живет там до сих пор.



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«Петлей Корбут» назван сложнейший элемент на разновысоких брусьях. Его до сих пор мало кто может повторить.
 
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