Проект «Дневники Победы»

Источник материала: Радзiма

На страницах районной газеты в рамках проекта «Дневники Победы» мы продолжаем рассказывать о земляках, которые своими подвигами завоевали будущим поколениям свободу от фашизма. Так сложилось исторически, что на защиту родной земли от нашествий врагов всегда вставали мужчины. Но в годы фашистской оккупации плечом к плечу с ними стали их матери, жены, сестры. Это они заботились о раненых, «добывали» продукты и готовили еду, это они стирали окровавленные бинты, белье и даже ходили в разведку и были подрывниками. Именно о глусских женщинах-партизанках мы расскажем вам сегодня с помощью архивных материалов, размещенных на сайте partizany.by.

Мария Исаковна Сапега (1920 г. р.), уроженка деревни Байлюки. Звание — военфельдшер, должность — фельдшер в отряде им. Будённого 100-й Глусской бригады. В Красной Армии — с июня 1941 года, в партизанском отряде — с июня 1942 года. В июне 1944 года была представлена к медали «Партизану Отечественной войны» II степени. В наградном листе написано: «Тов. Сапега добровольно прибыла в партизанский отряд и наравне со всеми бойцами отряда участвовала в боях по разгрому немецко полицейских гарнизонов в деревне Барбаров, Косаричи, Хоромцы, Малинов, Холопеничи, Альбин и в ряде засад и др. операций. Работая врачом отряда, проявляет заботу к раненым и больным бойцам отряда, и лично сама вылечила 5 раненых бойцов и 9 больных».

Мария Ивановна Ермолицкая (1913 г. р.), уроженка Глуска. Связная отряда им. Будённого. В отряде — с конца 1941 года. Была представлена к медали «Партизану Отечественной войны» II степени. В наградном листе так описываются заслуги Марии Ивановны: «Т. Ермалицкая М. И. связалась с отрядом «Буденного» с декабря 1941 года. Аккуратно и добросовестно помогала отряду продуктами питания, медикаментами, перевязочным материалом. Лично сдала в отряд 2 винтовки, свыше 1000 патрон и большое количество гранат. Все время аккуратно, в срок, доставляла сведения о количестве немецко-полицейских гарнизонов о их замыслах, чем обеспечивала отряд от внезапного нападения».

Ульяна Иосифовна Зенковская (1894 г. р.), уроженка деревни Барбарово. В отряде им. Будённого 100-й Глусской бригады с 22 июня 1942 года была хлебопеком. В июле 1944 года представлена к медали «Партизану Отечественной войны» II степени. В наградном листе написано: «Тов. Зенковская еще до вступления в партизанский отряд всеми способами старалась оказывать помощь партизанам в питании и обмундировании, за что была под надзором работников гестапо, а по прибытии в партизанский отряд была назначена на работу в хоз. взвод, где проявила исключительную энергичную работу в том, чтобы обеспечить бойцов отряда хорошим хлебом и питанием. К работе относилась совестно и честно. Несмотря на преклонный возраст в трудных условиях военной обстановки она оставалась уверенной в победу Красной Армии и шла в боях во время блокировки наравне с другими бойцами».

Елена Ивановна Красякова (1906 г. р.), уроженка Шкловского района, жительница Глуска. Связная отряда им. Будённого, в котором воевала с начала 1942 года. «Т. Красякова, несмотря на жестокий террор, рискуя своей жизнью и жизнью семьи, всеми способами оказывала помощь партизанским отрядам и партизанам. Преследуемая работниками гестапо в трудных условиях подпольной работы она имела свидания с партизанами, передавала им надлежащие сведения, брала от партизан листовки, газеты и распространяла их среди населения Глуска, а также расклеивала их на заборах и стенах домов», — так описаны заслуги Елены Ивановны в наградном листе от 5 июля 1944 года на представление ее к медали «Партизану Отечественной войны» II степени за подписью командира отряда им. Будённого Б. Цыкункова.

Тамара Владимировна Борейко (1905 г. р.), уроженка Глуска. С июня 1943 года была связной в партизанском отряде им. Будённого. Как и Елена Ивановна Красякова, она, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью своих родных, передавала партизанам ценные сведения о перемещениях оккупантов, расклеивала в Глуске листовки и распространяла газеты. А еще, отмечено в наградном листе, «при активном ее участии был разлажен полицейский гарнизон в деревне Маковичи, который перешел в партизаны». Учитывая все заслуги Тамары Владимировны, она была представлена к награждению медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.

Подготовила Ольга ЯНУШЕВСКАЯ