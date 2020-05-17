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Финал «Евровидения-2020» прошел в формате онлайн

17.05.2020 18:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Он прозвучал, но обещал вернуться! Финал «Евровидения-2020» все же состоялся. Пусть онлайн, но победители национальных отборов этого года, а также звезды конкурса разных лет объединились и выступили, чтобы зажечь свет в сердцах миллионов поклонников.

За два часа участники представили многомилионной аудитории короткие отрывки песен, с которыми должны были соревноваться в Роттердаме, а также акустические версии популярных хитов. Пусть под белорусским флагом на сцену группа VAL так и не поднялась, но свою композицию «Да видна» для зрителей эфира музыканты спели – в студии. А на десерт – хит победителей конкурса 1997 года – Love Shine a Light – в исполнении всех музыкантов, отобранных для участия в конкурсе 2020 года. Следующее «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме условно во второй раз. 

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Он прозвучал, но обещал вернуться! Финал «Евровидения-2020» все же состоялся. Пусть онлайн, но победители национальных отборов этого года, а также звезды конкурса...
 
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