«Сложно представить байнет без него». Каким беларусы запомнили Юрия Зиссера

Источник материала: KYKY

Сегодня, 17 мая, не стало знакового для Беларуси человека – Юрия Зиссера, основателя портала TUT.by, хостинг-провайдера hoster.by, предпринимателя, мецената. Юрию было 59 лет.

Когда стало известно об этой трагической новости, очень многие беларусы решили написать в социальных сетях прощальные слова для Юрия. Чтобы показать, каким Зиссера запомнят беларусы, мы собрали часть этих постов – это лишь малая доля людей, которые сегодня решили поблагодарить этого человека за его вклад в нашу страну.

Фото обложки: Антон Мотолько