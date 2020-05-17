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«Сложно представить байнет без него». Каким беларусы запомнили Юрия Зиссера

17.05.2020 13:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 17 мая, не стало знакового для Беларуси человека – Юрия Зиссера, основателя портала TUT.by, хостинг-провайдера hoster.by, предпринимателя, мецената. Юрию было 59 лет. 

Когда стало известно об этой трагической новости, очень многие беларусы решили написать в социальных сетях прощальные слова для Юрия. Чтобы показать, каким Зиссера запомнят беларусы, мы собрали часть этих постов – это лишь малая доля людей, которые сегодня решили поблагодарить этого человека за его вклад в нашу страну. 

Фото обложки: Антон Мотолько 

 
 
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Сегодня, 17 мая, не стало знакового для Беларуси человека – Юрия Зиссера, основателя портала TUT.by, хостинг-провайдера hoster.by, предпринимателя, мецената. Юрию было 59...
 
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