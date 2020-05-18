Министерство финансов разрабатывает второй пакет мер поддержки бизнеса и предприятий

Источник материала: ОНТ

Подушка безопасности для бюджета. Министерство финансов обеспечит стабильность экономики и компенсирует расходы, связанные с противодействием пандемии. Главой государства уже подписан первый пакет мер, нацеленных на поддержку наиболее уязвимых секторов экономики.

В списке помощи есть и налоговые, и банковские послабления. В министерстве продолжают мониторить ситуацию, чтобы не допустить негативных последствий для бюджетной и финансовой сбалансированности. Ресурсов достаточно, чтобы восстановить всю экономическую деятельность уже со второго полугодия. Разрабатывают дополнительные меры помощи бизнесу и предприятиям.

Продолжаются переговоры и с потенциальными инвесторами. Министерство сотрудничает с партнёрами в международных организациях, Еврокомиссией и банками развития. Вместе с тем уже идёт подготовка к работе над бюджетом на следующий год. При этом стараются минимизировать влияние нынешней ситуации.

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