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Холод, дождь и ветер в Беларуси 18 мая

18.05.2020 08:36 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Прохладная погода с дождями и порывистым ветром ожидается весь день 18 мая в Беларуси. Объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности.

Неустойчивые воздушные массы поступают с Балтики, синоптики прогнозируют дожди по всей территории страны. Ветер западный и сильный, с порывами до 21 метр в секунду.

В регионах ожидается: 10-12 градусов тепла в Витебске, 12-14 тепла в Гомеле и Гродно, в Могилеве – плюс 11-13, в Бресте теплее всего от 13 до 15 с плюсом.

В Минске – плюс 10-12 тепла.

В службе МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности, не подходить близко к деревьям, шатким строениям, линиям электропередачи. Автомобили советуют парковать в гаражах или подальше от деревьев.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Прохладная погода с дождями и порывистым ветром ожидается весь день 18 мая в Беларуси. Объявлено штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности.
 
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