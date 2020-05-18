«Неделя добра»: волонтёры окажут помощь пожилым людям

Источник материала: ОНТ

Молодёжь придёт на помощь одиноким пожилым людям и тем, кто в этом особенно нуждается. Эта неделя в стране посвящена добрым делам.

Обратиться к волонтёрам можно с любой просьбой – будь то сходить в магазин за продуктами, помочь с посадкой грядок, наколоть дров или даже вынести мусор. Заявки принимают на горячей линии Белорусского республиканского союза молодёжи.

Впрочем, «Неделей добра» ребята не ограничиваются. Во время непростой эпидемиологической ситуации, чтобы пожилые люди оставались в безопасности, добровольцы доставляют им домой рецепты, лекарства и продукты.

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