Мировые цены на нефть достигли месячного максимума

Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

На фоне признаков восстановления спроса цена нефти к понедельнику вновь стала расти.

К утру понедельника Brent поднималась до 33,59 доллара за баррель, что на 3,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 4,17%, до 30,75 доллара.

Цены растут на фоне продолжающегося сокращения добычи согласно договоренностям стран ОПЕК+ и постепенного восстановления спроса – некоторые страны ослабляют карантинные меры. Параллельно в США продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах, пишет РИА Новости .