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Мировые цены на нефть достигли месячного максимума
18.05.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
На фоне признаков восстановления спроса цена нефти к понедельнику вновь стала расти.
К утру понедельника Brent поднималась до 33,59 доллара за баррель, что на 3,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 4,17%, до 30,75 доллара.
Цены растут на фоне продолжающегося сокращения добычи согласно договоренностям стран ОПЕК+ и постепенного восстановления спроса – некоторые страны ослабляют карантинные меры. Параллельно в США продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах, пишет
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На фоне признаков восстановления спроса цена нефти к понедельнику вновь стала расти.
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