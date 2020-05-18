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Мировые цены на нефть достигли месячного максимума

18.05.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: yandex.by

На фоне признаков восстановления спроса цена нефти к понедельнику вновь стала расти.

К утру понедельника  Brent поднималась до 33,59 доллара за баррель, что на 3,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 4,17%, до 30,75 доллара.

Цены растут на фоне продолжающегося сокращения добычи согласно договоренностям стран ОПЕК+ и постепенного восстановления спроса – некоторые страны ослабляют карантинные меры.  Параллельно в США продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах, пишет РИА Новости.

 
 
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На фоне признаков восстановления спроса цена нефти к понедельнику вновь стала расти.
 
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