Прямые телефонные линии: звонки от населения будет принимать инспектор по Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Качество дорог, капитальный ремонт, благоустройство небольших населённых пунктов. С проблемами на местах помогут разобраться представители Администрации Президента.

С этой целью они проводят прямые телефонные линии. Сегодня с 9:00 утра до полудня звонки от населения будет принимать помощник Главы государства – инспектор по Гродненской области. А завтра свои вопросы смогут задать и жители столицы. Благодаря такой форме работы, сложные ситуации, на которые годами закрывали глаза, удаётся исправить буквально за несколько дней. Впрочем, для Администрации Президента это ещё и возможность оценить работу местной вертикали. Услышать и помочь каждому – требование Главы государства для чиновников всех уровней.

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