Белорусские шампиньоны в России заподозрены в польском происхождении

Источник материала: Ежедневник

фото: severpost.ru

Агрофирма «Выборжец», крупный производитель в Северо-Западном регионе, обратилась к российским властям. Из Беларуси, указывает «Выборжец», стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».

К 22 мая Минсельхоз и Россельхознадзор должны представить в правительство предложения, как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов. Поводом стали возможные поставки польских грибов под видом белорусских. Гендиректор «Выборжца» Александр Заклепкин попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе, ссылаясь на выросшие поставки шампиньонов из Беларуси, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».

В 2018 году Россельхознадзор уже ограничивал ввоз грибов из Белоруссии, поскольку выявил, что их экспорт не совпадает с производством на реальных предприятиях. В частности, у компании «Грибная страна» производство было в 2,4 раза меньше заявленного к поставке в Россию объема, отмечает РБК .



В марте 2019 года Россельхознадзор предупредил, что может запретить ввозить через Беларусь овощи и фрукты производства других стран. В ответ белорусские власти временно прекратили сертификацию плодоовощной продукции, которая прибывает из третьих стран для растаможивания на ее территории и дальнейшего реэкспорта в Россию.