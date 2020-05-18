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Белорусские шампиньоны в России заподозрены в польском происхождении
18.05.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: severpost.ru
Агрофирма «Выборжец», крупный производитель в Северо-Западном регионе, обратилась к российским властям. Из Беларуси, указывает «Выборжец», стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».
К 22 мая Минсельхоз и Россельхознадзор должны представить в правительство предложения, как исключить ввоз в Россию санкционных продуктов. Поводом стали возможные поставки польских грибов под видом белорусских. Гендиректор «Выборжца» Александр Заклепкин попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе, ссылаясь на выросшие поставки шампиньонов из Беларуси, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».
В 2018 году Россельхознадзор уже ограничивал ввоз грибов из Белоруссии, поскольку выявил, что их экспорт не совпадает с производством на реальных предприятиях. В частности, у компании «Грибная страна» производство было в 2,4 раза меньше заявленного к поставке в Россию объема, отмечает
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Агрофирма «Выборжец», крупный производитель в Северо-Западном регионе, обратилась к российским властям. Из Беларуси, указывает «Выборжец», стали ввозить больше...
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