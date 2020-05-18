ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банкир Бабарико набрал в свою ИГ более 9500 человек

18.05.2020 09:56 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Бывший глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, желающий баллотироваться в президенты, сообщил, что в его инициативную группу записалось уже более 9 500 человек.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Бабарико подал документы и 5600 подписей в ЦИК в пятницу, 15 мая. Согласно законодательству, до конца дня в воскресенье претенденты имели право дополнить инициативную группу.

«Вот и подходит к завершению безумно вдохновляющая неделя формирования инициативной группы. Нас почти 9500! Это крупнейшая инициативная группа независимого кандидата в Беларуси. И эту страницу истории нашей страны написали вы! Огромное спасибо!!!», - написал он, отметив, что на следующий день внесет уточненные данные.

На втором мете по численности инициативной группы стал Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич: в его команде более 4000 человек. 

Напомним, действующий президент Александр Лукашенко декларировал инициативную группу в составе 11 тысяч человек.

Судя по информации в соцсетях мецената, к Бабарико записываются сторонники перемен из разных социальных групп, считая его самой перспективной альтернативой Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, желающий баллотироваться в президенты, сообщил, что в его инициативную группу записалось уже более 9 500...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские шампиньоны в России заподозрены в польском происхождении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика