Банкир Бабарико набрал в свою ИГ более 9500 человек

Бывший глава правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, желающий баллотироваться в президенты, сообщил, что в его инициативную группу записалось уже более 9 500 человек.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Бабарико подал документы и 5600 подписей в ЦИК в пятницу, 15 мая. Согласно законодательству, до конца дня в воскресенье претенденты имели право дополнить инициативную группу.

«Вот и подходит к завершению безумно вдохновляющая неделя формирования инициативной группы. Нас почти 9500! Это крупнейшая инициативная группа независимого кандидата в Беларуси. И эту страницу истории нашей страны написали вы! Огромное спасибо!!!», - написал он, отметив, что на следующий день внесет уточненные данные.

На втором мете по численности инициативной группы стал Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич: в его команде более 4000 человек.

Напомним, действующий президент Александр Лукашенко декларировал инициативную группу в составе 11 тысяч человек.

Судя по информации в соцсетях мецената, к Бабарико записываются сторонники перемен из разных социальных групп, считая его самой перспективной альтернативой Лукашенко.