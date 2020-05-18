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Чеки Жилье проиндексировали в Минске
Источник материала: Myfin
Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 19,815.
Граждане и члены их
семей, состоящие на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, могут
использовать
Индекс роста стоимости чеков рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.
Источник: Myfin.by
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Именные приватизационные чеки Жилье проиндексированы в Минске. Решение Мингорисполкома от 7 мая 2020 года 1435 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале...
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