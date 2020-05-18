Чеки «Жилье» подорожали в Минске

В Минске проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье».

Индексацию чеков провели уже второй раз в нынешнем году.

Решение Мингорисполкома об индексации чеков опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 19,815 рубля.

В предыдущий раз индексацию проводили в феврале текущего года. Тогда этот показатель установили на уровне 14,733 рубля, что было на 0,038 рубля меньше стоимости чеков «Жилье», действующей с ноября 2019 года.

Граждане Беларуси и члены их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут использовать чеки «Жилье» в качестве паевого взноса в строительстве жилья. Чеки также могут пойти на финансирование реконструкции квартир и домов, на погашение задолженности по кредитам банков, ссудам юрлиц, которые взяты на улучшение жилищных условий.