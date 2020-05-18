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Люди решили сделать мемы «нормальными» - это понравилось не всем

18.05.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В большинстве мемов лежит идея абсурда или противоречия, которая создает комичный эффект, — иными словами, панч. Но, кажется, люди устали от противоречий. Недавно в Twitter пользователи решили переделать известные мемы, сделать их более логичными — но это понравилось не всем. Об этом пишет издание Media Leaks.

Все началось с переделывания мема, в котором спортсмен слишком рьяно радуется занятому третьему месту. После модернизации подвергся и коллаж, на котором пожилая женщина звонит в полицию:

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