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Люди решили сделать мемы «нормальными» - это понравилось не всем
Источник материала: Tut.by
В большинстве мемов лежит идея абсурда или противоречия, которая создает комичный эффект, — иными словами, панч. Но, кажется, люди устали от противоречий. Недавно в Twitter пользователи решили переделать известные мемы, сделать их более логичными — но это понравилось не всем. Об этом пишет издание
Все началось с переделывания мема, в котором спортсмен слишком рьяно радуется занятому третьему месту. После модернизации подвергся и коллаж, на котором пожилая женщина звонит в полицию:
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