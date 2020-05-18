В ДТП в Минской области погибли шесть человек: возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах аварии в Минской области, в которой погибли шесть человек.

ДТП произошло на границе Борисовского и Крупского районов. По предварительной информации, автомобиль «Рено», которым управлял 30-летний водитель, выехал на встречную полосу, где по касательной задел «Джили». Затем произошло лобовое столкновение с грузовым автопоездом. От удара «Рено» разорвало на части. В его салоне находились трое мужчин и три женщины. Все погибли.

Устанавливается личность погибших, опрашиваются очевидцы. ДТП с таким количеством жертв последний раз в Беларуси было 10 лет назад.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram