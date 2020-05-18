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В ДТП в Минской области погибли шесть человек: возбуждено уголовное дело
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах аварии в Минской области, в которой погибли шесть человек.
ДТП произошло на границе Борисовского и Крупского районов. По предварительной информации, автомобиль «Рено», которым управлял 30-летний водитель, выехал на встречную полосу, где по касательной задел «Джили». Затем произошло лобовое столкновение с грузовым автопоездом. От удара «Рено» разорвало на части. В его салоне находились трое мужчин и три женщины. Все погибли.
Устанавливается личность погибших, опрашиваются очевидцы. ДТП с таким количеством жертв последний раз в Беларуси было 10 лет назад.
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Следственный комитет разбирается в обстоятельствах аварии в Минской области, в которой погибли шесть человек. ДТП произошло на границе Борисовского и Крупского...
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