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В ДТП в Минской области погибли шесть человек: возбуждено уголовное дело

18.05.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах аварии в Минской области, в которой погибли шесть человек.

ДТП произошло на границе Борисовского и Крупского районов. По предварительной информации, автомобиль «Рено», которым управлял 30-летний водитель, выехал на встречную полосу, где по касательной задел «Джили». Затем произошло лобовое столкновение с грузовым автопоездом. От удара «Рено» разорвало на части. В его салоне находились трое мужчин и три женщины. Все погибли.

Устанавливается личность погибших, опрашиваются очевидцы. ДТП с таким количеством жертв последний раз в Беларуси было 10 лет назад. 

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Следственный комитет разбирается в обстоятельствах аварии в Минской области, в которой погибли шесть человек. ДТП произошло на границе Борисовского и Крупского...
 
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