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Чеки «Жилье» подорожали в Минске
Источник материала: БДГ
В Минске проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье».
Индексацию чеков провели уже второй раз в нынешнем году.
Решение Мингорисполкома об индексации чеков опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 19,815 рубля.
В предыдущий раз индексацию проводили в феврале текущего года. Тогда этот показатель установили на уровне 14,733 рубля, что было на 0,038 рубля меньше стоимости чеков «Жилье», действующей с ноября 2019 года.
Граждане Беларуси и члены их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
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В Минске проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье». Индексацию чеков провели уже второй раз в нынешнем году.
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