Чеки «Жилье» подорожали в Минске

В Минске проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье».

Индексацию чеков провели уже второй раз в нынешнем году.

Решение Мингорисполкома об индексации чеков опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 19,815 рубля.

В предыдущий раз индексацию проводили в феврале текущего года. Тогда этот показатель установили на уровне 14,733 рубля, что было на 0,038 рубля меньше стоимости чеков «Жилье», действующей с ноября 2019 года.