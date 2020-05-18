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Чеки «Жилье» подорожали в Минске

18.05.2020 11:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье».

Индексацию чеков провели уже второй раз в нынешнем году.

Решение Мингорисполкома об индексации чеков опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 19,815 рубля.

В предыдущий раз индексацию проводили в феврале текущего года. Тогда этот показатель установили на уровне 14,733 рубля, что было на 0,038 рубля меньше стоимости чеков «Жилье», действующей с ноября 2019 года.

Граждане Беларуси и члены их семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут использовать чеки «Жилье» в качестве паевого взноса в строительстве жилья. Чеки также могут пойти на финансирование реконструкции квартир и домов, на погашение задолженности по кредитам банков, ссудам юрлиц, которые взяты на улучшение жилищных условий, на приватизацию.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье». Индексацию чеков провели уже второй раз в нынешнем году.
 
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