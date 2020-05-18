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Европейские страны массово ослабляют карантин

18.05.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: gottstat.com

Снять многие ограничения европейские государства решили в связи со снижением темпов распространения COVID-19.

Так, с сегодняшнего дня почти полностью снимается карантин в Италии: начинают работу магазины, торговые центры, рестораны и салоны красоты. В храмах возобновляются службы в присутствии верующих. Разрешено открыть музеи и посещать пляжи, снимаются ограничения на передвижение внутри регионов, однако переезды между регионами пока запрещены, сообщает ТАСС. При этом меры социального дистанцирования сохраняются. Граждане обязаны носить маски и перчатки в закрытых помещениях.

В Испании, за исключением Мадрида и Барселоны, возобновляют работу бары, кафе и рестораны – им разрешено открыть террасы для посетителей. Открываются также магазины площадью до 400 кв. м, спортзалы, музеи, театры, церкви. Отели также начинают работу – правда, без зон общего пользования и обеденных залов. Как и в Италии, сохраняется запрет на передвижение между регионами и требование носить маски в общественном транспорте.

Кроме того, санитарные ограничения постепенно снимаются с 18 мая в Греции, Ирландии, Польше, Португалии и Эстонии.

 
 
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Снять многие ограничения европейские государства решили в связи со снижением темпов распространения COVID-19.
 
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