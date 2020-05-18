Выборы президента Беларуси: в группу Бабарико записалось рекордное число людей

Источник материала: KYKY

12 мая экс-глава Белгазпромбанка и меценат Виктор Бабарико на своей странице в фейсбуке объявил , что идет в президенты Беларуси. В тот же день он призвал всех желающих записываться в его инициативную группу. Сегодня, 18 мая, прием заявок в группу Бабарико закончен. Она состоит из 10101 человека, и для независимого кандидата в кандидаты это рекорд. Больше только у Александра Лукашенко – 11 тысяч человек (и соцсети уже гадают , как это удалось, если набор не афишировался).

Документы в ЦИК Бабарико подавал 15 мая. В тот день его инциативная группа насчитывала 5,6 тысячи человек, еще две тысячи находились в обработке. Сегодня в ЦИК отнесут обновленные списки. «Это не просто успех, это пусть маленькая, но очень важная победа, – написал на своей странице в фейсбуке Виктор. – И, в первую очередь, это победа над собой. Я прекрасно понимаю, как сложно было вам сделать этот шаг: преодолеть внутренние страхи и переживания, неверие и сомнения, лень и обусловленную законодательством неопределенность моей позиции по многим важным вопросам. Но вы сделали это, а значит, вы – победители! Огромное всем спасибо!»

Для сравнения, в инициативную группу Олега Гайдукевича записали четыре тысячи человек, Валерия Цепкало – 555 человек, Андрея Дмитриева – 1,5 тысячи человек. Бывшие участники праймериз подали группу в 110 человек. ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации новых групп во вторник и среду.