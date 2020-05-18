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«Война. Победа. Память»

18.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Библиотечная сеть района подготовилась к юбилею Великой Победы. На интернет-сайте учреждения размещена виртуаль­ная выставка «Война. Победа. Память». Здесь предс­тавлена библиографическая информация, аннотации изданий, рассказывающих о героиз­ме, мужестве и стойкос­ти советских людей в годы Великой Отечественной войны. Как пишут организаторы выставки, это – дань уважения и искренняя благодарность за великий подвиг ветеранам, освободившим мир от фашизма. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа навечно останется в героической летописи Беларуси как символ нацио­нальной гордости, воин­ской славы и ­доблести.
Тематические книжные выставки оформлены во всех библиотеках района. И читатель любого возраста может больше узнать о тех, кто приближал Великую Победу. Так, в район­ной детской библиотеке оформлены две тематические книжные выставки, посвященные 75-летию победы советского народа в Великой Оте­чественной войне: в читальном зале – «Пусть поколение помнит», на абонементе – «В сердцах и книгах ­память о войне».
Д. Владимиров.

 
 
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Библиотечная сеть района подготовилась к юбилею Великой Победы. На интернет-сайте учреждения размещена виртуаль­ная выставка «Война. Победа. Память». Здесь...
 
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