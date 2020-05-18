|
«Война. Победа. Память»
18.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Библиотечная сеть района подготовилась к юбилею Великой Победы. На интернет-сайте учреждения размещена виртуальная выставка «Война. Победа. Память». Здесь представлена библиографическая информация, аннотации изданий, рассказывающих о героизме, мужестве и стойкости советских людей в годы Великой Отечественной войны. Как пишут организаторы выставки, это – дань уважения и искренняя благодарность за великий подвиг ветеранам, освободившим мир от фашизма. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа навечно останется в героической летописи Беларуси как символ национальной гордости, воинской славы и доблести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Библиотечная сеть района подготовилась к юбилею Великой Победы. На интернет-сайте учреждения размещена виртуальная выставка «Война. Победа. Память». Здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)