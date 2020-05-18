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Все нарушения устранены
18.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
По информации районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, за 4 месяца нынешнего года на Кричевщине выявлено 2 факта (в области охраны и использования объектов растительного мира, а также охраны земель и недр) причинения вреда окружающей среде на сумму 3730,76 рубля.
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По информации районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, за 4 месяца нынешнего года на Кричевщине выявлено 2 факта
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