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Все нарушения устранены

18.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

По информации районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, за 4 месяца нынешнего года на Кричевщине выявлено 2 факта (в области охраны и использования объектов растительного мира, а также охраны земель и недр) причинения вреда окружающей среде на сумму 3730,76 рубля.
В целях осуществления оперативного контроля за 4 месяца нынешнего года районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проведены 20 мониторингов. По их результатам выдано 20 рекомендаций по устранению 79 нарушений (недостатков). Проведено 5 мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. По результатам проведенных мероприятий выданы 5 требований (предписаний) об устранении 21 нарушения. Все они устранены. К административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2 457 рублей привлечены 6 виновных лиц (четыре юридических, одно физическое и одно должностное лицо).
Наибольшее количество нарушений природоохранного законодательства, за которые предус­мотрена административная ответственность, выявляется в областях обращения с отходами (2), использования и охраны земель и недр (1), охраны и использования объектов растительного мира (1), охраны и использования животного мира (1) и др. (1).
А. Алексеев.

 
 
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По информации районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, за 4 месяца нынешнего года на Кричевщине выявлено 2 факта
 
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