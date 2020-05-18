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Шесть человек погибли в ДТП в Минской области

18.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области на 461-м километре трассы М-1 «БрестМинск – граница Российской Федерации» произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает БЕЛТА.

По сообщению МВД Беларуси, автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу, где сначала задел автомобиль «Джили», а затем столкнулся с автопоездом. Шесть человек, находившихся в «Рено», погибли на месте.

Авария произошла в 20:15 мск. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, медики и спасатели. Причины аварии пока не установлены.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге владелец автосервиса устроил ДТП, чтобы предотвратить ограбление.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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На трассе М-1 столкнулись три автомобиля. Все погибшие ехали в одной машине, вылетевшей на встречную полосу.
 
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