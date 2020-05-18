Шесть человек погибли в ДТП в Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области на 461-м километре трассы М-1 «Брест – Минск – граница Российской Федерации» произошла авария с участием трех автомобилей, сообщает БЕЛТА .

По сообщению МВД Беларуси, автомобиль «Рено» выехал на встречную полосу, где сначала задел автомобиль «Джили», а затем столкнулся с автопоездом. Шесть человек, находившихся в «Рено», погибли на месте.

Авария произошла в 20:15 мск. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, медики и спасатели. Причины аварии пока не установлены.