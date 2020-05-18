Источник материала: Myfin

ONLINE-Конференция «Цифровой банкинг»: белорусский и международный практический опыт

Мероприятие пройдет по инициативе Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» при поддержке Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса», устроителем выступит ЗАО «Инфопарк-проект».



Бизнес-экосистемы и цифровые платформы, бизнес-экосистема банка и аутсорсинг, новые игроки банковского рынка: как бизнес-экосистемы превращают их из конкурентов в партнеров, обеспечение трансформации банка и банковского сектора – ключевые блоки программы ONLINE-Конференции.

О своих взглядах на тренды, мировом и российском опыте в цифровой трансформации банковского сектора расскажет Игорь Рамазанов, руководитель направления API Ассоциации ФинТех России. Опытом в управлении информационными рисками при аутсорсинге поделится одна из крупнейших в мире аутсорсинговых сетей, KPMG Russia and the CIS, в лице старшего менеджера Андрея Дроздова. Максим Тамбиев, региональный директор международного аналитического агентства Forrester Research, в своем выступлении раскроет эволюцию архитектур цифровых банковских платформ. О развитии финтех-рынка в РБ и его позиционировании на международном уровне расскажет Анастасия Лузгина, заместитель административного директора по развитию, Центр экономических исследований «БЕРОК».

Главный партнер мероприятия –СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», крупнейший поставщик эффективных комплексных ИТ-решений для банковской, финансовой и промышленной сфер. Присутствуя на ИТ-рынке уже более 22 лет, компания выполнила более 5000 успешных проектов различного уровня сложности.

Информационными партнерами выступают:dev.by, MYFIN.BY, Finance Time, Интерфакс-запад, ЭКОПРЕСС, Infobank.by, kv.by, журнал «Банковское дело», деловой журнал «Банковское обозрение», Банковские технологии, mobile-business.by, Агентство экономической информации «ПРАЙМ», выберу, jooble, ассоциация «АСТРА», jobeka!, ФУЭТЕ, ActiveCloud, газета «Аргументы и факты», BelRetail.by.

В прямом эфире приглашенные эксперты поделятся успешными практическими кейсами, способствующими повышению эффективности деятельности банков в современных условиях, и ответят на вопросы участников, что поможет сформировать единое понимание и консолидированную позицию по вопросам создания бизнес-экосистем и другим актуальным аспектам цифровой трансформации финансового сектора.

Следите за новостями на сайте ONLINE-Конференции и официальной странице в Facebook, а также успейте приобрести билеты на мероприятие.